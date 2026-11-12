Una noche de vinos, gastronomía y música en Buenos Aires: el plan perfecto para el fin de semana.

Una cena de cinco pasos, vinos especialmente seleccionados para cada plato y música en vivo: esa es la propuesta de una nueva experiencia gastronómica que tendrá lugar en CENTRO, un reconocido bar/restaurante de Buenos Aires el próximo jueves 19 de noviembre. La actividad combinará una degustación guiada por un sommelier invitado con un menú diseñado especialmente para la ocasión, que recorrerá distintos sabores y preparaciones.

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La cata comenzará a las 20.30 y contará con etiquetas de Bodega Catena Zapata, incluidas algunas opciones de exportación y alternativas sin alcohol. La degustación estará a cargo de Lucio Buttafuoco, quien acompañará cada paso con una explicación sobre los vinos y su maridaje. La noche también tendrá música y un show en vivo.

Una noche de vinos, gastronomía y música en Buenos Aires: el plan perfecto para el fin de semana.

Qué incluye el menú de la cata de vinos

La propuesta gastronómica estará compuesta por cinco pasos. El recorrido comenzará con una croqueta de maíz y salsa roja, seguida por una entrada de arepa de maíz, tataki de res, yema y queso. Como plato principal se servirán tortellini de res con chips de ajo y aceite de perejil.

El menú continuará con un prepostre de albahaca, yogur y pistachos, y terminará con duraznos grillados, crema de romero y almendras. Cada preparación estará acompañada por una selección de vinos pensada para complementar sus sabores.

La experiencia tendrá lugar en CENTRO Restaurant, ubicado en Aranguren 928, en el barrio porteño de Caballito. El restaurante, que funciona desde 2023 en la planta baja de un edificio de 1940, organiza este encuentro como parte de su Ciclo de catas. Este año también renovó su carta con propuestas para distintos momentos del día.

Cuánto cuesta y cómo reservar

La cata se realizará el jueves 19 de noviembre desde las 20.30. El valor es de $60.000 por persona, con un 10% de descuento para quienes abonen en efectivo.

Las reservas se gestionan a través de la cuenta de Instagram del restaurante: @centro_restaurante.

Datos de la experiencia: