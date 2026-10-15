No es blanco: el color que se impoen entre los más elegidos para llevar en Año Nuevo

Durante años, vestirse de blanco fue casi una regla para la noche del 31 de diciembre, pero para la espera del 2027 la tendencia cambia y pone otro color como favorito: el azul cobalto, un tono intenso y luminoso que gana lugar entre los más elegidos para vestir en Año Nuevo.

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Por qué el azul cobalto es tendencia en Año Nuevo: qué atrae este color

Llamado también azul eléctrico, el color es profundo y saturado, lo que permite llamar la atención y armar un look sobresaliente sin perder la elegancia. La elección responde a una tendencia internacional donde la moda se inclina hacia colores más expresivos e intensos y este tono de azul lo representa a la perfección. Firmas como Bottega Veneta, Chanel, Givenchy, Loewe, Mugler y Victoria Beckham ya lo incorporaron en sus propuestas.

Así, el azul colbalto tiene la fuerza suficiente para ser el centro de un outfit, pero conserva un aire elegante. Quienes buscan salir del blanco sin caer en una opción estridente encuentran en este tono un punto medio.

En cuanto al significado, la tradición popular y la psicología del color asocian el azul con la calma, la confianza, el equilibrio y la estabilidad emocional. Quienes lo eligen para el 31 suelen buscar un año con más tranquilidad, menos estrés y mejores vínculos. Mientras el blanco simboliza empezar de cero, el azul cobalto agrega una idea de seguridad y presencia.

Cómo combinar el azul: zapatos, accesorios y otros colores

Una de las ventajas de este color es la versatilidad. Para una celebración formal funciona en un vestido completo; para una reunión más relajada se puede llevar en pantalones, camisas, tops o conjuntos simples. Algunas recomendaciones para combinarlos en diferentes los looks son:

Zapatos: las prendas de este color se pueden llevar con zapatos metalizados, en dorado o plateado, que suman brillo sin competir con el color principal. Los tonos nude o beige alargan la silueta y dejan que el azul sea el protagonista.

Accesorios: conviene elegir un solo metal, ya sea dorado o plateado, en aros, pulseras o carteras. Una cartera tipo sobre en tono claro equilibra un vestido muy intenso.

Para looks de una sola prenda: si el azul aparece en la camisa o el pantalón, el resto puede ir en neutros, con accesorios simples.

¿Con qué colores queda bien?

Siempre se recomienda evitar los colores intensos adicionales para que el azul no pierda fuerza. Además de los tonos metálicos, el azul cobalto se puede combinar con otros colores: