Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron al teatro luego del derrumbe en Miami: "Es milagroso y sanador"

Los dos se encontraban en la madrugada del 24 de junio en el edificio Champagne Towers South, que se derrumbó.

En la madrugada del 24 de junio, en Miami se derrumbó parte del edificio Champagne Towers South y confirmaron 96 víctimas fatales. La noticia golpeó a la Argentina porque en el derrumbe quedaron implicados varios compatriotas. Dos de ellos, los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, que anoche reaparecieron ante la prensa para re estrenar la obra Una semana nada más, en el teatro El Nacional. Todas sus declaraciones, hasta el momento, se habían reducido a posteos de Instagram y un audio de voz de Vázquez.

“Estamos vivos de milagro. El shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no ha aparecido, entre ellos, conocidos que estaban en la parte que se ha caído”, así describió, ayer por la noche, la tragedia en la que quedaron involucrados durante unas vacaciones que se habían tomado antes de volver a sus rutinas laborales. El ex Los únicos había viajado para armar proyectos con su nueva productora y, afortunadamente, pudieron escapar a tiempo de la desgracia: no estaban en su departamento, sino en el estacionamiento, lo que les permitió salir rápido hacia la calle.

La pareja pudo regresar al país cinco días después, el 29 de junio, en un avión privado al que accedieron gracias a la colaboración de Paul Kirzner, amigo y socio de Nicolás y hermano de Adrián Suar. "Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante. Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien", se lee en el texto que acompañó la foto que se sacaron durante el vuelo, en la que a Accardi se le nota un golpe en la zona del ojo.

A tan solo veinte días del hecho, los actores volvieron a las tablas con un éxito que se vio obligado a parar por la pandemia. Accardi, Vázquez y su compañero Benjamín Rojas volvieron a las salas con un aforo del 50% y las entradas para esta primera función se agotaron con anticipación de días. A la salida, la prensa los esperó para conversar con ellos. “Volver es sanador, ya teníamos la fecha prevista hace un montón y después dijimos ‘no, no vamos a llegar bien’, estamos trabajando con nuestro mejor amigo, con todo el equipo de trabajo", comentó ella.

Visiblemente conmovidos aún por lo sucedido, Vázquez dijo: “Es una felicidad absoluta, la verdad agradecidos a la gente que nos acompaña hace tantos años, muy movilizados, el teatro es algo que amamos, así que fue increíble. Estamos recién tratando de entender lo que nos pasó y lo que vivimos y agradeciendo”. En ese sentido, aclaró: “No me siento preparado como para hablar de ese tipo de cosas ahora. Es difícil meterse en un terreno y no encontraría el lugar apropiado. A veces lo hablábamos con Gime: hoy por hoy es tratar de entender nosotros, pensar en toda la gente que no puede contar la historia como nosotros, acompañarla con el sentimiento, rezar mucho por ellos para que todas las familias estén bien. Sabemos lo que es tener pérdidas"

También comentaron que, después del shock, tuvieron que comenzar a hacer terapia: "Obviamente son momentos que está bueno recibir ayuda profesional y, como siempre que nos ha tocado vivir experiencias no tan buenas, hemos recurrido a personas expertas para levantarnos todos los días y agradecer como siempre”, resumió Accardi. Vázquez desestimó la idea de iniciar acciones legales: "Solo pienso en cómo están las otras familias y que esto termine cuanto antes porque es una ciudad que va a estar mucho tiempo de duelo y es algo que no tiene que volver a pasar. Me interesa que se haga justicia y que se pueda descubrir el por qué pasó, esto no puede pasar, esto no sucede”, concluyó.