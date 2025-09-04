Un nuevo documental de Netflix te vuela la cabeza: la historia verídica tiene un giro que nadie espera

Un documental sobre ciberacoso es furor en Netflix.

Netflix incorporó a su catálogo un documental basado en la vida de dos adolescentes que fueron víctimas del acoso digital y alude a los vínculos familiares y escolares. El nombre del filme es Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar y está en el segundo puesto del ranking de las películas más vistas de la N roja.

Se trata de un documental dirigido por Skye Borgman y la historia comienza en 2020, cuando los adolescentes Lauryn y Owen -que en ese entonces eran pareja- recibieron la primera llamada desde un número desconocido. "Hola, Lauryn, Owen está rompiendo contigo", fue la frase que enviaron desde el anonimato.

Si bien en un principio ese mensaje fue desestimado y banalizado, luego comenzaron a recibir textos más amenazantes y luego la frecuencia de los mismos escaló a un nivel insospechado: cincuenta por día. A lo largo de la trama de este documental de Netflix se develan ciertas pistas sobre este conflicto pero, según señalan las reseñas, hay un plot twist que deja al espectador de cara por lo inesperado.

A medida que los mensajes se volvieron cada vez más agresivos y perturbadores, el ambiente escolar comenzó a deteriorarse. Entre los alumnos circularon rumores, la confianza se quebró y el clima se volvió insostenible, lo que obligó a intervenir a directivos, autoridades locales, padres y finalmente a la policía. La investigación avanzó hasta involucrar al FBI, que logró rastrear el origen de los mensajes enviados desde aplicaciones que ocultaban el número real.

El influencer experto en series y películas Javi Ponzo habló al respecto en las redes sociales y describió: "El documental Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar te aseguro te va a dejar tan sorpresa como lo hizo conmigo. No me esperaba para nada el giro de esta historia. Ojo, sucedió real, es un documental, claro. Está disponible en Netflix y no hay mucho más para comentar. Si no lo viste, no leas comentarios si ya lo viste, ¿qué te pareció te esperabas esa resolución? Te leo".

Sinoposis oficial de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar

"Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta", escribieron desde la plataforma Netflix en la reseña de este documental. Además, especificaron que se trata de contenido apto solo para personas mayores a 16 años.