Reed Hastings, fundador y presidente de Netflix, dejará la empresa en junio

FOTO DE ARCHIVO: Reed Hastings, cofundador de Netflix, es visto en California.

El presidente de Netflix, Reed Hastings, abandonará el servicio ‌de streaming que ‌fundó hace 29 años, en un momento en que la empresa se recupera tras perder la disputa por adquirir Warner Bros Discovery .

En una carta a los inversores publicada el jueves, Netflix anunció que Hastings no se ​presentará a la ⁠reelección en su junta anual de junio ‌y que tiene previsto centrarse ⁠en la filantropía y otras ⁠actividades.

Las acciones de la empresa se desplomaban alrededor de un 8% tras conocerse la noticia ⁠de la salida de Hastings.

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Netflix reafirmó ​en una carta a los ‌accionistas de 14 páginas que ‌su misión sigue siendo "ambiciosa e inalterable": ⁠entretener al mundo, ofreciendo películas y series para muchos gustos, culturas e idiomas. Las previsiones de la empresa para todo el ​año se ‌mantienen sin cambios.

La empresa no reveló cómo piensa gastar los 2.800 millones de dólares de indemnización por rescisión que recibió tras no cerrar la ⁠compra del estudio cinematográfico Warner Bros y de HBO, y elevó su beneficio por acción a 1,23 dólares en el primer trimestre, frente a los 66 centavos por acción del mismo trimestre del año pasado.

Los ingresos ascendieron a 12.250 ‌millones de dólares, lo que supone un aumento del 16% respecto del mismo periodo del año anterior, superando ligeramente las previsiones de los analistas, que se situaban en 12.180 millones ‌de dólares.

Netflix, que durante mucho tiempo dijo a los inversores que la adquisición de Warner Bros ‌era una ⁠propuesta "que estaría bien tener, pero no es imprescindible", destacó que hay otras ​áreas de crecimiento.

Con información de Reuters