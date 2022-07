Actúan Brad Pitt y Di Caprio y es furor en Netflix: la película del momento

Netflix incluyó una película en su catálogo que es sensación en el mundo. De qué trata el filme protagonizado por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio que está en el TOP 10 del ranking de tendencias.

Netflix incluyó en su catálogo de streaming una producción sumamente aclamada por el público. El servicio para ver series y películas integró una producción que dura 2 horas y 41 minutos que es un verdadero éxito: se trata de Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, en Estados Unidos), ganadora de dos premios Óscar y que logró varias nominaciones en 2019.

De género drama y comedia, la película está dirigida y guionada por Quentin Tarantino. En tanto, la misma es protagonizada por dos grandes actores como Brad Pitt y Leonardo Di Caprio. Asimismo, el elenco está integrado por figuras como Margot Robbie, Al Pacino y Margaret Qualley, entre otros. Es clave tener en cuenta que es apta para mayores de 16 años.

De qué trata Había una vez en Hollywood, la película de Netflix que es furor

Había una vez en Hollywood(Once Upon a Time in Hollywood) es una película muy movida que transcurre a finales de los años '60, en los tiempos en los que Hollywood empieza a cambiar su rumbo. El actor Rick Dalton (Brad Pitt) intenta adaptarse a los nuevos tiempos y, junto a su doble Cliff Booth (Brad Pitt), se enfrentan a diferentes problemas para buscar una nueva generaciones de estrellas del cine.

De acuerdo a lo que precisaron los expertos de crítica en IMDB, uno de los sitios más importantes del mundo del cine y espectáculo, Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) tiene 7,6 puntos (más de 698.000 personas votaron), por lo que está muy aprobada por el público.

El video del tráiler de Había una vez en Hollywood, la película de Netflix

Las críticas de Había una vez en Hollywood, la película de Netflix que es un éxito

