Un obispo dijo que Papá Noel no existe y desató un escándalo

El clerigo provocó la furia de miles de padres y hasta debates en los medios de comunicación.

La Navidad se acerca y la llegada de Papá Noel ilusiona a niños y no tan niños. Sin embargo, siempre existe un aguafiestas que intenta derribar esa tradición que tanto alegra a los más pequeños. Esta vez fue un obispo, que además desató un escándlo de proporciones inesperadas.

Se trata de Antonio Staglianò, obispo de la ciudad italiana de Noto, parte de Scilia, quien aseguró que Papá Noel no existe. "Es un personaje imaginario y no una persona real", afirmó. La declaración causó indignación y enojo en los padres y obligó a que la diócesis matizara sus declaraciones.

"Queridos niños, yo no he dicho como recordaréis bien que Papá Noel (Babbo Natale, en Italia) no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, concreta e histórica", aseguró el obispo en un video de rectificación difundido a los medios.

Explayándose en su argumentación, el obispo de la diócesis siciliana detalló que Papá Noel es en verdad un personaje creado a finales del siglo XIX por Coca Cola y que se respalda de algún modo en la figura de San Nicolás de Mira. "En las zonas altas de Europa la cultura no ha dado centralidad a Papá Noel sino a Santa Claus o San Nicolaus. San Nicolas de Mira fue un personaje histórico que no llevaba muchos regalos sino dones. Por eso quise insistir en la diferencia entre regalo y dones", apuntó.

"Papá Noel no existe y Coca Cola, entre otros, utiliza su imagen para alzarse como portadora de valores sanos", había dicho antes el obispo. Tan fuerte resonaron sus declaraciones que se generaron debates en medios de comunicación y redes sociales.

El responsable de comunicación de la diócesis, Alessandro Paolini, debió recoger el guante y salir en defensa del obispo de Noto para expresar "en su nombre" su disgusto por una declaración "que ha generado desilusión entre los más pequeños". Según Paolini, la intención de Staglianò era otra, ya que apuntaba a "reflexionar con mayor conciencia sobre el sentido de la Navidad y de las bellas tradiciones que lo acompañan".

"Personalmente, no creo que la intención del obispo haya sido arruinar el encanto de la Navidad a lo más pequeños, sino ayudarles a reflexionar más profundamente, a partir de la figura histórica de San Nicolás que daba dones a los más pobres, sobre el sentido del regalo, de la generosidad y de la solidaridad", concluyó el portavoz.