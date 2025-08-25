"Perdí este ojo": brutal golpiza de la Policía a un famoso cantante de la música popular

Le rompieron la cara: un famoso cantante popular fue molido a golpes por la Policía.

El músico popular Ariel Carrizo reveló en sus redes sociales que sufrió una feroz agresión por parte de la policía durante la madrugada del sábado. El incidente tuvo lugar en el acceso a Pico Truncado, cuando intentó evadir un control de alcoholemia instalado en la zona.

En su relato, Carrizo admitió que había consumido alcohol y que por eso decidió regresar para evitar la prueba. Pese a eso, aclaró que “no justificaba el trato recibido”. Según contó, fue detenido, obligado a bajarse de su vehículo y recibió golpes en la cabeza que le provocaron heridas graves en el rostro.

“Creo que perdí este ojo, me lo confirmó un oftalmólogo de Truncado”, detalló en un video que difundió en sus redes, mostrando la gravedad de las lesiones. Debido a la situación, se trasladó a Caleta Olivia para recibir atención médica urgente, donde le indicaron que debía formalizar la denuncia el lunes siguiente.

El músico aclaró que los agentes de Tránsito no formaron parte de la agresión, sino que fueron efectivos policiales quienes intervinieron en el procedimiento. También manifestó su temor a perder definitivamente la visión del ojo izquierdo y pidió que los responsables “aparezcan y se hagan cargo”.

Las disculpas de Ariel Carrizo por tomar alcohol antes de manejar

En su mensaje, Carrizo pidió disculpas por conducir bajo los efectos del alcohol, pero remarcó que la violencia con la que fue tratado “no es la manera de accionar con las personas”. Su denuncia se suma a un contexto de creciente preocupación por casos de violencia institucional en la provincia de Santa Cruz.

De hecho, a comienzos de la semana, un operativo en Río Gallegos terminó en otro episodio de brutalidad policial que generó un fuerte rechazo social. En ese caso, se difundieron imágenes donde se ve a efectivos de varias divisiones agrediendo a un joven tras una persecución. Ante la repercusión de estos hechos, la Policía de Santa Cruz emitió un comunicado oficial donde expresó su “más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”.