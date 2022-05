El radical corte de pelo de Ariel Puchetta: la foto del cantante de Ráfaga

Ariel Puchetta decidió cortarse el pelo tras más de 30 años y causó sorpresa entre sus seguidores de Instagram. Cómo le quedó el look al cantante de Ráfaga.

Ariel Puchetta tomó una sorpresiva decisión. El cantante y líder de Ráfaga, reconocida banda de cumbia, optó por dejar de tener el pelo largo tras más de tres décadas. A través de una foto que subió en su cuenta oficial de Instagram, le explicó a sus fanáticos los motivos del cambio de look.

"Después de 33 años con el pelo largo decidí hacer un cambio y para eso me puse en manos de mi amigo Peluquería Il Figaro", manifestó Puchetta, que se mostró sonriente para lucir el nuevo corte de pelo. Asimismo, admitió: "Se imaginan que no tenía mucha idea de lo que me quería hacer, pero ahí puso su magia".

¿Por qué tomó la decisión de cortarse el pelo? "A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo", señaló. En tanto, Ariel dejó en claro que "una de las marcas que sobresalieron" en su carrera era su cabello largo, un distintivo con el que adquirió mucha fama al frente de Ráfaga en la década de los '90. Y concluyó: "¡Ahora se tendrán que acostumbrar a verme así jaja! Yo estoy muy feliz".

Como consecuencia del nuevo look del músico, las redes sociales reaccionaron y hubo todo tipo de opiniones: por un lado, varios usuarios lamentaron la decisión; mientras que otros valoraron el hecho de que se animara a cortarse el pelo después de mucho tiempo.

El sorpresivo cambio de look de Ariel Puchetta

Las reacciones de las redes tras el corte de pelo de Ariel Puchetta

Ariel Puchetta será padre por tercera vez

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, Ariel Puchetta publicó una foto junto a su esposa Camila Minoldo (23 años), con quien se casó en abril de 2019. "Tengo la necesidad de mostrarles a todos los que me quieren que pronto llegará mi tercer hijo y lo estamos esperando con ansias con mi amor Cami Minoldo después de tanta búsqueda!", manifestó en la mencionada red social.}

La pareja decidió darle un broche de oro a su amor el 12 de abril del 2019. Aquel día, Ariel y Camila firmaron su casamiento en el registro civil. En aquel entonces la esposa del artista ya estaba cursando su embarazo de Salvador, el hijo mayor de la pareja. En tanto, el 13 de abril se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la Iglesia.