El desgarrador descargo de Ricardo Montaner por un drama que lo afecta: "La tristeza es infinita"

Ricardo Montaner se apenó por lo que ocurrió en República Dominicana.

Ricardo Montaner se explayó en sus redes sociales sobre un reciente suceso que lo angustia y envió sus condolencias a los afectados. El intérprete de canciones como Tan Enamorado y Soy Feliz publicó un texto en una de sus historias de Instagram en el que aludió a una tragedia ocurrida en República Dominicana.

El techo del boliche Jet Set de la ciudad de Santo Domingo se derrumbó ayer y, como consecuencia, hubo más de 110 fallecidos y más de 150 personas heridas. El hecho ocurrió durante un concurrido show del artista de merengue Rubby Pérez, una de las víctimas fatales del derrumbe.

"Mi corazón se lamenta, la tristeza es infinita. Mis pensamientos y mi oración están con todos los afectados por la tragedia en mi amada República Dominicana. Dios tenga misericordia y nos de paz y consuelo. Amén", escribió Montaner en su descargo de redes, ante la catástrofe sucedida en el mencionado lugar de fiesta. En relación al fallecimiento de su colega, Ricardo soltó: "Esto me destroza el corazón. Honda tristeza. Marlene dirigió videoclips para el, nos conocimos en Caracas y siempre dije que su voz aguda era insuperable. Ese Volveré estará eternamente en los corazones y en la memoria de quienes lo conocimos y admiramos".

El descargo de Ricardo Montaner sobre su participación en La Voz Argentina

"Recibí una cariñosa invitación de mis queridos amigos para volver a formar parte del grupo de coaches. Mi retiro de los escenarios me obliga a no aceptar tan hermoso ofrecimiento", soltó el músico. Y agregó: "Los voy a extrañar a todos y los voy a ver triunfando y ganando como siempre. Dejo la vía libre, para que Sole se haga nuevamente con el trofeo de La Voz Argentina. Abrazo a todo ese equipo hermoso que formamos. Los amo". Cabe destacar que el conductor de La Voz Argentina en su edición 2025 será Nicolás Occhiato y el jurado estará compuesto por Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti, la única que estuvo en todas las temporadas del reality show.

Historia de Montaner.

Fuerte revelación del cantante de Bacilos sobre Montaner

"Ricardo Montaner fue a vernos porque su hijo Alejandro era amigo nuestro de la universidad y surge esta oportunidad, invita a Jorge (Villamizar) a Venezuela y él vuelve con un contrato firmado", comenzó su descargo André Lopes de Bacilos, en alusión a lo que vivió la banda con Montaner. "Muchas veces los artistas hacen malas disqueras. Nos firmó y nos prometió una cantidad de cosas que no se podían cumplir. Nosotros también éramos unos pelados de la universidad", sumó por su parte el cantante de la banda, Jorge Villamizar, en diálogo con Se Dice de Mí. Y Lopes agregó: "Nos habíamos convertido a un nivel que no podíamos tolerar. Tanto económico como conceptual, era un contrato en bolívares y además un cambio de actitud en una cabeza loca que decía 'no, no' no'. Yo tenía 24 años y Ricardo nos hizo esperar cuatro años para lograr salir de ahí. Fue una sensación de libertad increíble, inmediatamente entramos al estudio y grabamos un disco independiente y volvimos a tocar".