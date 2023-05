Ed Sheeran califica de "insultantes" las acusaciones de plagio en juicio por "Thinking out loud"

Ed Sheeran negó el lunes haber copiado el clásico de Marvin Gaye "Let's get it on", en su segundo día de declaraciones ante los miembros del jurado en un juicio por derechos de autor en un tribunal federal de Manhattan, calificando la afirmación de "insultante".

Al igual que la semana pasada, el cantautor británico tocó la guitarra y cantó desde el estrado para subrayar su testimonio, diciendo a los jurados que su canción "Thinking out loud" se había inspirado en realidad en el músico irlandés Van Morrison.

"Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo menosprecie", dijo Sheeran, que ha sido demandado por los herederos de Ed Townsend, quien compuso el tema junto a Gaye.

Los abogados de los herederos mostraron la semana pasada un video en el que Sheeran hacía una transición fluida entre "Thinking out loud" y "Let's get it on" en una actuación en directo que, según ellos, equivalía a una confesión de que había copiado la canción.

Sheeran dijo que él y otros artistas realizan con frecuencia este tipo de mezclas y que en otras ocasiones había combinado "Thinking out loud" con "Crazy love" de Van Morrison y "I will always love you" de Dolly Parton.

También dijo que un perito de los herederos, al transcribir su canción, la había alterado para que los acordes y la melodía se parecieran más a "Let's get it on".

"No sé por qué se le permite ser un experto", dijo.

Sheeran se volvió combativo bajo el contrainterrogatorio de Patrick Frank, abogado de los herederos, dejando de lado las discrepancias entre su propia versión y la de su cocompositora Amy Wadge sobre cuándo y cómo se escribió exactamente "Thinking out loud" en febrero de 2014.

(Editado en español por Ricardo Figueroa)