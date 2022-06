De La Voz Argentina al éxito propio: Amal presenta su primer disco

La artista drag queen presentará su primer trabajo de estudio el 28 de junio. En diálogo con El Destape Web, la cantante reveló cómo se prepara para este gran día e hizo un recorrido sobre su carrera musical.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la popular cantautora drag queen conocida como Amal realizará el lanzamiento de su primer álbum, que incluye cinco covers y tres temas originales de su autoría. La presentación será el martes 28 de junio a las 20.30 en la sala Siranush, ubicada en Armenia 1353, CABA. En el marco de este lanzamiento, la artista habló con El Destape Web y se refirió a este gran paso en su carrera.

Tras haber participado en la edición 2021 de La Voz Argentina y luego de varios años de carrera musical y teatral, la artista drag queen oriunda de La Matanza mostrará al público su trabajo propio que la define como artista. Además de hablar sobre este proyecto, la cantante abrió su corazón y contó sus orígenes en la música, habló de su infancia e invitó a celebrar la identidad de cada uno. "Hoy me encuentro de una forma artística que celebro: mi momento musical", aseguró.

¿Cómo te preparás para el lanzamiento de tu disco y la presentación? ¿Qué expectativas tenés?

Bueno, estamos armando una fiesta. Lo pensamos así. No solo en representación del álbum que lo hicimos con muchísimo amor, sino también porque estamos celebrando el Día Internacional del Orgullo así que para mí el martes 28 a las 20:30 en la Sala Siranush va a ser una gran fiesta. Recuerdo cuando era chiquita y festejábamos mi cumpleaños que empezamos desde la mañana organizando todo y esto es algo así también. Estamos poniéndole mucho amor, mucho entusiasmo, nuevamente para mí ese martes va a ser una gran fiesta y esa es la invitación que le damos a la gente: que celebre junto a nosotros esta presentación del álbum del que estamos muy orgullosos.

Amal. Foto: Nacho Lunadei.

¿Me podés adelantar un poco de lo que se va a ver en cuanto a puesta en escena, invitados?

Sí, tenemos muchas invitadas hermosas que la verdad es que no quiero spoilear demasiado. Pero te cuento que tengo dos invitados de lujo que estoy muy contenta de que me hayan dicho que sí. Próximamente vamos a hacer vivos con cada uno de ellos para que los vayan conociendo. Ese martes, sobre todas las cosas, van a escuchar este repertorio de 8 canciones que 5 son covers que hemos elegido para el álbum y después son tres temas originales que están escritos por mí y por Gabriel Sainz. Queremos mostrarlo, que la gente lo pueda oír y que lo pueda abrazar. Así que nada feliz, feliz de poder mostrarle a la gente este álbum con todas las personas van a ver: bailarines, la banda que son siete músicos hermosos. Mira, te digo que hay un carnaval norteño bailando e iniciando todo este show. Nada, nos colocan en una situación para celebrar, entonces bienvenidos al carnaval.

Quería consultarte por los temas que elegiste para hacer covers: pasás de un tema tan conocido como es Zamba para Olvidar en una versión súper diferente y después haces una versión estilo balada de Fuiste que es una cumbia originalmente. ¿Por qué esas canciones?

Mira son canciones que me han conmovido en mi vida en general y también a la vez se mezclan las ganas de poder cantarlas y hacer mi propia versión. Hay muchas que son samples, que es la unión de varios temas en uno, como por ejemplo, Zamba para Olvidar y Olvídala. Esa canción en particular está hecha en una versión estilo samba brasilera, nos divertía mucho poder pensarlo así. La versión de Los Mareados con una cumbia peruana también. Me divierte mucho a hacer estos juegos poéticos, compartir en una idea dos canciones, dos poesías en este caso. Son canciones populares que la gente conoce y la verdad es que recibí mucha aceptación al presentar mis versiones, así que celebro eso hoy, celebro porque te lo juro que lo pienso como una fiesta.

Mencionás mucho la idea de “fiesta”, ¿considerás este álbum como un “cumpleaños” de tu artista actual o más bien como un renacer en la música?

Yo sé que es medio cliché, pero viste que dicen que el primer álbum es como tu hijo. Te juro que lo siento un poco así. Además, es un álbum que lo armamos en pandemia junto a gente hermosa, le pusimos todo. Hoy me encuentro de una forma artística que celebro: mi momento musical.

Además tomaste las canciones de las que haces covers y las convertiste en propias con esas versiones…

Es algo sorpresivo, claro. Me gusta agarrar sobre todo la poética de nuestros temas. Qué linda que es la música latinoamericana con sus estilos, con sus versiones, pero también que linda que es la poesía de todos estos temas. Yo digo que hay que reivindicar la música y la cultura latinoamericana porque en realidad en cada estilo, en cada versión hay un trasfondo cultural, una necesidad de dialecto, la necesidad de comunicación. Qué lindo poder reivindicar esa necesidad de festejo y también la necesidad de manifestar algún dolor. A mí me me moviliza mucho pensarlo así: que cada región de Latinoamérica tiene su estilo musical por esta misma necesidad.

Esto que decís también sirve para romper con algunos clichés como por ejemplo “en Argentina solo se escucha tango”, que están muy estructurados a la mirada extranjera y mostrar que hay un montón de matices musicales en Argentina y en Latinoamérica en sí.

Nosotros tenemos chacareras, tenemos chamamé, tenemos zambas, hay tantos estilos y es muy es muy lindo también saber un poco la historia. ¿Vos sabés por qué en el folklore se abren los brazos? Se abren los brazos como de querer abrazar a tu compañero, entonces es muy lindo saber que la danza tiene que ver con la necesidad de abrazar al otro.

Me gusta el concepto de fiesta y creo que hacer el lanzamiento del disco el 28 de junio, día del orgullo LGBTQ+, no fue elegido al azar. Es como decir, a pesar de todo lo que nos falta como sociedad, tenemos muchos motivos para celebrar...

Sí, sí, sí, sí, celebremos quiénes somos. Decir “comunidad” habla como de algo cerrado, que son solamente unos pocos. A lo que voy es que no hay que cerrarnos, somos parte de esta sociedad. Nosotros queremos hablar del arte drag, de la comunidad LGBTQ+ para visibilizarlo y que mañana ya seamos todos parte. Que no necesitemos decir que existen diferentes géneros y que el día de mañana eso podamos celebrarlo como celebramos la vida de todos. La verdad es que sí, para mí el 28 de junio que sea el Día Internacional del Orgullo significa eso, poder celebrar quiénes somos.

En el disco también hay algunas canciones de tu autoría, ¿Cómo es ese proceso creativo?

Mira, muchas veces me encuentra escribiendo letras en el ocio ¿no? Esta cosa de poder disfrutar, de dejarme estar y no vivir en algo de la adrenalina. Sobre todo, las noches son muy inspiradoras y empiezan en una escritura y luego en una musiquita, después me siento en el piano y empiezo a componer esa musiquita. Tengo a Gabriel Sainz que es un hermoso arreglador y le comparto toda mi composición y hay una devolución. Pero sobre todo, el proceso de componer es eso, encontrarme conmigo misma, con mis experiencias, con mis vivencias, con preguntas. Disfruto mucho componer, escribo mucho, soy de esas personas que tienen a mano papel como para cuando surge algo.

¿Y cómo contás tus experiencias personales en las canciones?

Por ejemplo, Contigo hoy es una experiencia de un amor secreto más. En esta cosa social donde nos fue difícil decir y hablar sobre nuestro amor, viste fue muy difícil en un momento. Yo soy millennial entonces creo que otras generaciones quizás la han padecido más. Entonces poder comunicar, poder decirlo, poder hoy compartirlo y sentirnos incluidos en una sociedad de la que siempre fuimos parte es muy importante. Podamos tener a otras personas y abrazar.

Precisamente estábamos hablando de esta cuestión donde yo estoy mostrando un arte drag, hay mucho que desconoce, siempre hablo desde mi experiencia y también en algo general porque estoy planteando mi arte a través de Amal y el amor y el afecto que recibo es increíble, es increíble. Pero a la vez también vemos en la calle mucha violencia, entonces podemos decir que hoy estamos caminando hacia algo más esperanzador. Te digo esperanza porque justamente Amal significa esperanza y además a mí me representa esa esperanza de pensar y hablar con amor. Imagínate que el arte escénico sobre todo siempre busca un conflicto para poder resolverlo y así poder ser entretenido para él público y qué loco en la vida uno les escapa a los conflictos. Quizás si pensamos los conflictos como oportunidades pueden desembocar en algo hermoso ¿no?

Yo creo que ganamos un montón, somos un país que fue pionero en derechos humanos pero también considero que todavía nos falta un poquito más como sociedad: abrazar esos derechos y hacernos cargo de esos derechos. Estamos hablando de seres humanos, en ninguna condición ningún ser tendría que sufrir esta cosa del bullying o de la discriminación.

Amal. Foto: Nacho Lunadei.

Es verdad, ante todo somos humanos...

Si, también necesitamos comentar todavía y seguir hablando de géneros, estamos muy arraigados con ideas conceptuales que venimos de antaño. Esta cosa de hay mujeres y hombres y ¿qué pasa con el resto? Yo me siento en lugares muy femeninos y muy masculinos, y a mí me gustan todos mis lugares. Eso es lo que me compone a mí, me hace ser una persona única como a todos. Abracemos y celebremos eso.

Un descubrimiento que toma sentido: el camino de Amal

¿Podrías contarme un poco cómo nace Amal?

Hace muy poco tuve la oportunidad de digitalizar unos VHS y verme de niña me significó un montón de cosas y pude comprender lugares en los que estoy hoy. Fue muy lindo verme en mi niñez, entendiendo que también yo tuve la suerte y el amor de mi familia que siempre me apoyó y siempre me abrazó. Me veía en lugares muy masculinos y muy femeninos y hoy tienen sentido. También en esta cosa de la proyección de mi libertad, de siempre poder ser desde el respeto y el amor. Hace unos años, en un espectáculo teatral, un director amigo hermoso, Emiliano Dionisio, me dijo si quería hacer un personaje de drag para un espectáculo. Yo venía estudiando canto y, en simultáneo estudiaba la cuerda de contratenor. En el canto están seleccionadas las voces en una cuestión de comodidad por cuerdas, ¿no? Entonces ahí está la cuerda de tenor que es la más aguda de la selección de las cuerdas masculinas y la contra alto es la cuerda más grave de las femeninas. Me gustaba esta cosa media de la ambigüedad. Entonces todo empezó a tomar forma, pero no me llamaba Amal, tenía otro nombre.

¿Y el nombre de Amal de dónde surge?

Amal para mí representa un montón de cosas. En primer lugar representa mis orígenes porque es un nombre árabe y yo tengo mi bisabuelo que vino desde Damasco, entonces le busqué un poco como esta cosa media del origen. También tiene un hermoso significado que es esperanza. En Arabia es un nombre muy femenino que lo usan solamente las mujeres y en Grecia el nombre Amal lo usan hombres. Entonces aparece nuevamente esto de la ambigüedad. Lo que menos quiero perder es la esperanza, la esperanza de demostrar este álbum y poder contar sobre la cultura latinoamericana es lo que me motiva, la esperanza de poder contar un poco mi vida a través de este paso del tiempo y celebrar mucho. Yo soy una persona muy feliz y me llamo vivir. Disfruto mucho mi vida con sus cosas lindas y con sus cosas feas y celebro siempre eso.

La Voz Argentina: un espacio que abrió puertas

¿Cómo fue la experiencia de La Voz Argentina?

Fue hermoso. Los diferentes escenarios que he pisado en estos años de carrera tienen importancia, pero bueno, La Voz fue algo muy lindo porque pude conocer tantos artistas hermosos que tiene la Argentina, poder ver a estas personas y escucharlas cantar. Tiene mucho valor artístico nuestro país que es fundamental y yo creo que el arte va a salvar al mundo. También por supuesto que ese escenario gigante con esa producción hermosa que me han contenido, que me han apoyado y que me han demostrado mucho afecto. Por supuesto que conocí a grandes artistas como Lali que yo siempre digo que yo admiraba su trabajo, pero ahora conocerla me re dobló la apuesta: es una gran persona y es muy cercana.

¿Y cómo creés que el reality repercutió en tu carrera?

Por supuesto que claro, al salir a la calle, el trabajo llega a más personas porque la tele hoy sigue siendo un medio masivo y nada, celebro el afecto y celebro el efecto. Pero como te decía antes, por suerte tuve la oportunidad de poder pisar varios escenarios teatrales hermosos como el Cervantes, como el Teatro Colón, como el Centro Cultural de San Justo Enrique Pinti, todos tienen muchos significados me ha ayudado a crecer en mí en mi arte.