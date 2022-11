Adele dice que "nunca ha estado más nerviosa" al comenzar los espectáculos retrasados en Las Vegas

Adele dijo que "nunca ha estado más nerviosa antes de un espectáculo" al iniciar el viernes sus retrasados conciertos en Las Vegas, 10 meses después de haberlos postergados en el último momento.

La cantante de "Hello" y "Easy On Me" se enfrentó a una airada reacción por internet en enero, cuando en un video se disculpó con sus fans diciendo que no podía realizar su residencia "Weekends with Adele" en el hotel Caesars Palace porque la mitad de su equipo estaba enfermo con COVID-19 y la pandemia había causado retrasos en las entregas.

Adele dijo que su equipo había "intentado absolutamente todo", pero que había sido "imposible terminar el espectáculo". Los conciertos debían comenzar el día siguiente y algunos fans iban a Nevada cuando recibieron la noticia.

El jueves por la noche, la cantante y compositora compartió en Instagram una imagen de sí misma ensayando con un telón de fondo con fotos de su infancia.

"Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa pero no puedo quedarme quieta porque estoy muy emocionada (...) Siempre me asusto antes de los shows, y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y significa que sólo quiero hacer un buen trabajo", escribió.

"Tal vez sea porque no empecé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es la noche del estreno, tal vez sea porque Hyde Park fue muy bien, tal vez sea porque me encanta el espectáculo, no lo sé. Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes de un espectáculo en mi carrera, pero al mismo tiempo ¡desearía que hoy fuera mañana! Estoy deseando verlos ahí fuera".

La británica de 34 años dio dos conciertos en el Hyde Park de Londres el pasado verano. Sus actuaciones en Las Vegas se prolongarán hasta marzo.

En una entrevista radiofónica en julio, Adele abordó el aplazamiento de enero, diciendo que "definitivamente había sentido la decepción de todo el mundo" y que "estaba devastada".

"Creía que podía hacer que funcionara y no pude, y me atengo a esa decisión", dijo.

Adele, conocida por sus baladas sobre el desamor y la nostalgia, regresó a la música el año pasado con su cuarto álbum de estudio "30", que se disparó al número 1 en todo el mundo. Está nominado para el codiciado premio al álbum del año en los Grammy de 2023.

(Por Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Juana Casas)