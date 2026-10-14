Murió el Roña Castro: el desgarrador mensaje de su novia y los planes que quedaron truncos.

La muerte de Jorge “Roña” Castro, quien falleció este miércoles 14 de octubre a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón, generó una profunda conmoción. En medio del dolor por la pérdida del exboxeador, su novia, Noe Vigliarolo, compartió un sentido mensaje en redes sociales para despedirlo y recordar la historia de amor que construyeron juntos.

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A través de su cuenta de Instagram, la mujer publicó una fotografía en la que aparece besando al deportista y acompañó la imagen con palabras que reflejan la tristeza por su partida. En su despedida, hizo hincapié en los momentos que compartieron, el vínculo que los unía y la compañía que se brindaron durante su relación.

“Ay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió Vigliarolo.

En el mismo mensaje, también recordó que, aunque atravesaban diferencias, siempre encontraron la manera de permanecer unidos. “Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, expresó.

El compromiso que el Roña Castro y su novia planeaban para este fin de semana

Uno de los aspectos más dolorosos de la despedida fue la revelación de los proyectos que la pareja tenía por delante. Según contó Noe, ambos planeaban viajar a la Costa durante el próximo fin de semana, en el marco del Día de la Madre, con la intención de comprometerse.

“Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, reveló en su publicación. El viaje representaba una nueva etapa en la relación que, tras la repentina muerte del exboxeador, ya no podrán compartir como habían imaginado.

Roña Castro y su pareja tenían planes de comprometerse este fin de semana durante un viaje a la Costa.

La noticia de sus planes truncos sumó una dimensión todavía más dolorosa al mensaje de despedida. La pareja tenía proyectos en común y esperaba celebrar su amor con un paso importante en sus vidas.

Sobre el final de su publicación, Vigliarolo expresó la angustia que le provoca imaginar una vida sin su compañero y reafirmó el amor que siente por él. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, concluyó.