Murió el Roña Castro: así fue su recordado paso por Gran Hermano 2007

El mundo del deporte atraviesa una profunda conmoción tras la muerte de Jorge “Roña” Castro. El exboxeador y excampeón mundial de peso mediano murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años de edad en la localidad bonaerense de Morón, provincia de Buenos Aires. El deceso se produjo luego de sufrir una descompensación en un bingo, según confirmaron fuentes policiales, quienes también informaron que el deportista padecía diabetes y tenía el nivel de insulina bajo cuando se desestabilizó.

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Más allá de sus logros en el boxeo internacional, el "Roña" protagonizó en 2007 un hito clave que expandió su popularidad hacia audiencias alejadas del ámbito deportivo: su ingreso a la casa de Gran Hermano Famosos. Esa experiencia televisiva permitió que el público general descubriera la faceta más cotidiana, humana y mediática del pugilista santacruceño.

Durante su estadía en la casa más famosa del país, Castro dejó momentos inolvidables gracias a su interacción con el resto de los participantes. Sus cruces con Nino Dolce, marcados por el show y el humor a pesar de las discusiones, se convirtieron en un clásico del reality; asimismo, dejó postales muy recordadas en su convivencia con figuras como Hernán Caire y Carlos Nair Menem.

Sin embargo, la experiencia también exhibió un lado vulnerable del deportista: la falta de noción del tiempo y las limitaciones de la convivencia le generaron un fuerte cuadro de ansiedad. "Estuve con mucha ansiedad de salir. Iba a llorar debajo de la frazada. Nunca estuve preso, salía a caminar y no veía la hora de poder ver otra cara. Estar encerrado era muy difícil para mí", confesó El Roña a Infobae tiempo después sobre las noches en las que intentó ocultar su angustia y sobre sus constantes deseos de abandonar el certamen.

Roña Castro en el confesionario.

Un descuido con el reglamento y el desenlace en la placa

El desenlace del exboxeador en el reality no se dio mediante una votación tradicional en placa común: Castro quedó marcado por una sanción disciplinaria al incurrir en "voto cantado", una infracción directa al reglamento de la competencia que terminó dejándolo a merced del público.

El 10 de julio de 2007, el santacruceño quedó fuera del certamen en un mano a mano decisivo frente a Robertino Tarantini, cuando la audiencia decidió su expulsión con el 73,5% de los votos. Pese a su salida, su paso por el programa consolidó un afecto popular que trascendió por completo sus fronteras sobre el cuadrilátero.

Qué otras figuras fueron parte de Gran Hermano Famosos 2007

Aquella edición de GH, conducida por Jorge Rial, contó con una lista diversa de celebridades del espectáculo, la música y el deporte. Además de las figuras mencionadas, por los pasillos del reality convivieron figuras de la televisión como Amalia Granata, el humorista Pachu Peña, la cantante Lissa Vera (miembro de Bandana), la modelo Jacqueline Dutra y una Cinthia Fernández de 18 años, junto a otros nombres populares como Luis Vadalá, Dolores Moreno, Mariana Otero, Pablo Tamagnini y María Fernanda Neil.