Jonatan Viale: "Es mentira que el tiempo alivia el dolor"

El periodista recordó a su padre a casi cuatro meses de la muerte y no pudo contener su tristeza. "Cada te extraño mas. Te necesito conmigo", agregó.

El comunicador no puede superar la partida de su papá.

A casi cuatro meses de la muerte de Mauro Viale, su hijo Jonatan no pudo contener la tristeza a través de las redes sociales y lo recordó en su cuenta oficial de Twitter (@JonatanViale). "Es mentira que el tiempo alivia el dolor. Cada te extraño mas. Te necesito conmigo", publicó el periodista de 36 años durante el mediodía de este domingo 1° de agosto de 2021 en la Argentina.

El politólogo y conductor de radio y de televisión lamentó así la pérdida de su padre, que marcó un antes y un después tanto en el relato deportivo en la pantalla chica como en los programas de debate, de política y de espectáculos.

La muerte de Mauro Viale por el coronavirus

Llamado en realidad Mauricio Goldfarb, nació el 28 de agosto de 1947 en Buenos Aires y falleció a los 73 años el 11 de abril de 2021, tres días después de haberse vacunado contra la enfermedad de la pandemia.

Apenas comenzó con los síntomas, fue internado en el sanatorio Los Arcos de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, a causa de una neumonía bilateral como consecuencia de la patología del COVID-19.

Si bien en un principio estuvo en terapia intensiva, sus allegados afirmaron que pasaba a una sala común al poco tiempo, pero sufrió una descompensación cardíaca y se produjo su deceso, que conmocionó al ambiente de la prensa y al ámbito político en general.

Jonatan Viale habló sobre las últimas horas de su padre Mauro

Pocos días después de lo ocurrido, el comunicador brindó detalles al respecto en La Nación: "Fuimos con mi hermana y le dijimos que se internara porque no había para elegir. Cuando le dijimos que si no se internaba no iba a ver nunca más a su nieto (obviamente era mentira) le hizo un click, se levantó de la cama y se fue con la sillita de ruedas".

Además, reveló cómo el coronavirus lo desgastó y se lo llevó poco a poco: "No era mi papá. Mi papá es gigante en todo sentido y cuando lo vi ahí era otra cosa, estaba tomado por esa mierda, estaba débil, y me parece que tenía mucho miedo". "¿En la ambulancia fue la última vez que lo viste?", le preguntó su colega Eduardo Feinmann durante el habitual pase entre ambos. "No lo había pensado, pero fue así", sentenció "Joni".