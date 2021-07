Jonatan Viale lanzó una bochornosa operación tras la victoria de Argentina en la Copa América

Según el macrista, el gobierno Nacional utilizaría el triunfo de la Selección para tapar la pandemia de coronavirus. Como no le fue suficiente con plantearlo en Radio Rivadavia, replicó su teoría en LN+.

El periodista del macrismo Jonatan Viale no puede disfrutar de las buenas noticias. Esta vez, compartió una teoría conspirativa tanto en la radio como en su programa en LN+ en la que asegura que el gobierno de Alberto Fernández está usando la tan esperada victoria del seleccionado nacional en Brasil para "tapar su pésima gestión".

La operación de los medios opositores para opacar el éxito del plan de vacunación nacional llegó a límites inesperados que, incluso, se olvidan de hechos de la realidad. Jonatan Viale deslizó en su programa en el canal de Mauricio Macri que el triunfo de la Selección en la Copa América, después de 28 sin títulos, es utilizado por el gobierno de Alberto Fernández.

"Ni lo intenten. Ni lo intenten, muchachos. No usen a Messi para tapar los muertos y lo digo en serio. No usen al fútbol para tapar la desidia. Ni siquiera lo intenten", propuso Jonatan Viale en su editorial en + Realidad. "¿Por qué hacemos esta advertencia? Porque ya los conocemos, los conocemos de memoria" observó al tiempo que señaló que "el kirchnerismo utiliza el fútbol".

En un rapto megalómano, el hijo de Mauro Viale apoyó a su colega macrista Jorge Lanata y deliró: "Ponían el partido de River o de Boca a las 10 de la noche del domingo para competirle a Jorge Lanata, a propósito". "Cristina mandó a llamar a Casa Rosada a Messi, a Sabella y a todo el plantel de la Selección subcampeona en Brasil", agregó como si ningún otro presidente hubiera convocado en la historia a la Selección luego de alguna conquista deportiva.

Ya en el punto máximo de su delirió, lanzó: "¿Cómo olvidar el día que usaron a Maradona totalmente desmejorado para ponerle un bucito con la publicidad de YPF?". "Hicieron que un Maradona casi incapacitado vaya aquella noche a la cancha de Gimnasia. Lo obligaron, casi, a ponerse el escudito de YPF", agregó.

No conforme, el periodista continuó con sus visiones y lanzó: "¿Cómo olvidar también el día en que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández intentaron apropiarse del funeral de Diego Armando Maradona?". "No hubo utilización política, para nada", ironizó. "Miren las banderas, miren las camisetas", propuso el periodista, completamente alejado de la realidad, como si una camiseta de la Selección Argentina no representara a Maradona sino al kirchnerismo.

"Por eso nuestra recomendación es que ni lo intenten. No jodan con Messi, no jodan con Scaloni, no jodan con el "Dibu" Martínez, porque ya bastante papelón hizo el embajador (Daniel) Scioli", insistió, también pasando por alto que el exgobernador bonaerense es embajador argentino en Brasil, precisamente donde se celebró la Copa América.

Jonatan Viale dijo lo mismo en Pan y Circo

La clave de una operación mediática es la repetición del mensaje verosímil que no es necesariamente veraz. Tanto es así que en cu ciclo en Radio Rivadavia fue con la misma teoría conspirativa. "Ni lo intenten. Ni se les ocurra intentar usar a Messi para tapar los muertos (por coronavirus). No se les ocurra usar el fútbol para tapar vuestra desidia. ¿Por qué hacemos esta advertencia? Porque los conocemos. El kirchnerismo tiene historia en utilizar el fútbol para tapar su mala gestión", planteó.