De qué murió Jorge "Roña" Castro: qué le pasó al histórico boxeador argentino

El fallecimiento de Jorge "Roña" Castro a sus 59 años generó una gran tristeza y despertó muchos interrogantes sobre su muerte. El exboxeador se descompensó repentinamente y, aunque el parte policial indicó que padecía diabetes, todavía no se confirmó oficialmente la causa de su muerte.

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"Roña" Castro murió este miércoles 14 de octubre, luego de sufrir una descompensación en un bingo de Morón. La noticia generó conmoción en el mundo del deporte argentino, donde el excampeón mundial de boxeo dejó una huella imborrable por su trayectoria y sus memorables combates. Según la información consignada en el parte policial, Castro se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio.

El encargado del lugar dio aviso a las autoridades y poco después llegó un equipo de asistencia médica, que constató su fallecimiento. El informe policial también señaló que el exboxeador padecía diabetes y que tenía bajo el nivel de insulina al momento de descompensarse. Sin embargo, hasta el momento no se comunicó oficialmente la causa de muerte, por lo que no es posible establecer con certeza qué provocó el episodio. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.

La pelea que convirtió a Jorge “Roña” Castro en una leyenda del boxeo

Uno de los momentos más importantes de la carrera de Castro ocurrió el 12 de agosto de 1994, cuando venció por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y conquistó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Meses después, el 10 de diciembre de ese mismo año, protagonizó uno de los combates más recordados de su trayectoria frente a John David Jackson, en Monterrey, México.

En una pelea que parecía tener un desenlace desfavorable para el argentino, el exboxeador consiguió conectar un potente gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió quedarse con una victoria histórica. La revista especializada The Ring eligió aquel enfrentamiento como la mejor pelea de 1994 y distinguió el noveno asalto como el mejor round del año.

De qué murió Jorge "Roña" Castro.

"Roña" Castro defendió su cinturón mundial en cuatro oportunidades, hasta que perdió el título frente al japonés Shinji Takehara, el 19 de diciembre de 1995, en Tokio. A lo largo de su carrera también compartió el ring con grandes figuras internacionales, entre ellas Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Su última presentación profesional fue el 27 de enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto a José Luis Herrera, en Mar del Plata.

El exdeportista, quien nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, debutó como profesional a los 20 años, en Buenos Aires, frente a César González. Además de su consagración mundial, fue campeón argentino de peso mediano en 1990 y obtuvo títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 1999 y 2001.

El accidente que lo dejó en coma durante 23 días

En junio de 2005, Castro sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero que le provocó múltiples traumatismos y una hemorragia entre el pulmón y la pleura. Permaneció 23 días en coma en el Hospital Argerich y, tras recuperarse, regresó al boxeo. En una entrevista con la revista Gente, había dicho: “Quiero disfrutar más de la familia, de mis hijos, recuperarme y trabajar con más ganas”.

De qué murió Jorge "Roña" Castro.

Qué hizo Jorge “Roña” Castro después de retirarse del boxeo

Después de cerrar su carrera profesional en 2007, Castro continuó vinculado al deporte y buscó nuevas formas de acercarse a la comunidad. En 2020 abrió un gimnasio en Temperley. Sin embargo, la pandemia de coronavirus alteró sus planes y lo llevó a reconvertir el espacio en un comedor para ayudar a los vecinos que atravesaban dificultades económicas.

El establecimiento, que llevaba el nombre de “Locomotora Castro”, también funcionó como un lugar de encuentro para quienes querían practicar boxeo de manera recreativa, sin distinción de edad ni género. Fue una de las figuras más reconocidos del boxeo argentino y su consagración mundial, sus peleas históricas y su recuperación después de un accidente que puso en riesgo su vida son parte de su enorme trayectoria en el deporte.