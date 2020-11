Cuesta muchísimo asimilar lo ocurrido durante el día de ayer. Y, aún con el correr del tiempo, será muy difícil. Diego Maradona falleció a los 60 años, producto de un paro cardiorrespiratorio. La noticia golpeó muy fuerte a todo el mundo, y sobre todo a aquellos que se sintieron representados no sólo por su fútbol sino por sus convicciones y sus luchas sociales. Por estas horas, al astro lo velan en la Casa Rosada, donde miles y miles de persona se acercaron a despedirlo por última vez. Y fue ahí donde un hombre del pueblo lloró desconsolado por un representante del pueblo.

Diego jamás se ubicó en la vereda del medio. A diferencia de la mayoría de los grandes famosos, siempre utilizó su gran exposición para darle voz a los más débiles y para visibilizar diferentes luchas sociales. Por eso, y por su enorme personalidad, también fue un gigante al que el pueblo jamás olvidará.

El desconsolado llanto de un fanático de Maradona en el funeral

Antes las cámaras de TN, un hombre con la camiseta de Racing brindó un testimonio verdaderamente conmovedor sobre Diego Maradona, un ídolo futbolístico y también representante del pueblo: "Desde que se murió mi abuela, esto fue lo peor que me pasó. El Diego era todo, loco. Era el pueblo, era el más humilde. Eso es Diego. Se fue el mejor de todos. Eso, nada más. Le dijo al Papa lo que le queríamos decir muchos. Le dijo a los políticos lo que le queríamos decir muchos. Le dijo a los yankees lo que muchos le queríamos decir. Maradona, nada más. El que no entiende eso, no entiende nada".

Asimismo, el hombre reveló un sentimiento que muchísima gente ha tenido con Diego, que desde el 25 de noviembre de 2020 sin dudas ha pasado a la eternidad: "Tuve una infancia jodida y mi única alegría era ver a Maradona jugar a la pelota".

La autopsia confirmó que Diego Maradona murió mientras dormía:

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia que se le practicó anoche al cuerpo de Diego Maradona, se determinó que el crack falleció mientras dormía debido a una "insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón".