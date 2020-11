El abogado Matías Morla adelantó que exigirá que se profundice la investigación entorno a la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona y se preguntó cómo es posible que lo hayan dejado solo durante más de 12 horas si tenía personal de la salud para ser atendido.

"En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines", señaló Morla en un comunicado que publicó en su cuenta personal de Twitter.

El abogado además se mostró molesto porque la ambulancia tardó media hora en arribar a la casa de Maradona. "Fue una criminal idiotez", escribió en el comunicado.

En referencia a la demora en llegar la ambulancia, Morla dijo que "no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: ´vos sos mi soldado actuá sin piedad´".

El abogado sostuvo que no fue al velorio, porque es un momento íntimo para la familia. "Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta", sostuvo.

Para su histórico médico, a Maradona no se lo cuidó

Alfredo Cahe, histórico médico de cabecera de Diego Armando Maradona, criticó las últimas decisiones que se tomaron en torno a la salud del ídolo y aseguró que "no se lo cuidó como correspondía".

"Diego tenía que haber permanecido no solamente en esa clínica, sino en un lugar profundamente internado, con una infraestructura diferente. Como cuando lo llevamos a Cuba", explicó Cahe en declaraciones a Telefé.

"Tenía que haber un médico permanentemente en la habitación de él", agregó Cahe, quien consideró que la muerte de Maradona se produjo "de una manera insólita".

Cahe, quien estuvo durante muchos años a cargo de la salud de Maradona, también cuestionó la decisión de llevar a cabo la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, el pasado 4 de noviembre.

"El chequeo cardiovascular no fue hecho en forma total. No se lo cuidó a Diego como correspondía. No supe por qué la urgencia de operarlo. Tengo muchas dudas. No era necesario intervenirlo en forma inmediata", apuntó.