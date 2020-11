Diego Maradona falleció el miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, su legado perdurará a lo largo de la historia porque su huella es imborrable. Este jueves, desde muy temprano, los seres queridos y fanáticos de Pelusa se acercaron a la Casa Rosada para despedir sus restos. Luego de varias horas de silencio absoluto por parte de los familiares, su hermano Hugo Maradona decidió dialogar con la prensa. Con absoluta tristeza, expresó: "Estamos muertos en vida".

El Turco era uno de los ocho hermanos de la familia que construyeron Doña Tota y Don Diego. Si bien fue futbolista, no logró la fama que adquirió Diego, considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Desde Italia, y antes de viajar para despedir al crack, se mostró conmocionado en diálogo con TyC Sports: "Todavía no lo puedo creer, creo que lo que está pasando es un chiste. Yo todavía no me lo creo. No me entra en la cabeza. Tendré que asimilarlo, pero será duro".

"Quiero abrazar a mis hermanas. Quiero estar al lado de la gente que lo quiere y que creo que lo va a seguir queriendo. La relación que teníamos con mi hermano... Lo vivimos de chiquito. Es dura, es dura... Es un dolor grande. Es una pérdida muy grande", agregó Hugo Maradona, quien jugó en Argentinos Juniors, Rayo Vallecano y, sobre todo, en Avispa Fukuoka (Japón) y Consadole Sapporo (Japón), entre otros clubes.

Asimismo, Huguito indicó que nadie de la familia se imaginaba este desenlace tan triste: "Estamos muertos en vida. No lo esperábamos". Incluso, reveló que el pasado fin de semana habían charlado por teléfono: "Yo hablé con él el domingo. Me llamó y estaba bien, normal, en recuperación de la operación. Según me contaron sufrió un paro cardiorrespiratorio y no lo pudieron salvar".

¿Qué recuerdos le quedan de su hermano Diego? "Tengo tantos, pero hay que recordarlo por lo que fue dentro del campo. Se han recordado sus errores en lugar de lo bueno que le dio al fútbol, porque eso vende más que los goles. Ningún compañero habló mal de él. Eso fueron cosas de los medios, de los irrespetuosos", indicó Hugo.

"Lo único que quiero es que lo recuerden adentro de la cancha, ya le pegaron mucho afuera. Al primero que hable, si llego a estar en Argentina, lo voy a ir a buscar. Que no hablen una cosa más de mi hermano porque los voy a ir a buscar. No soy guapo ni nada, pero déjenlo descansar en paz", agregó el hermano del Diez.