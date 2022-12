El drama de Di María previo a la final contra Francia: "Me destruye"

Jorgelina Cardoso, la esposa del Fideo, compartió una imagen en sus redes sociales del duro momento.

Ángel Di María vive unas horas agitadas antes de la final del Mundial Qatar 2022 que la Selección Argentina juega ante Francia. Jorgelina Cardoso, su esposa, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que reveló que su hija tuvo que ser atendida de urgencia por un problema de salud.

Por motivos extra futbolísticos, el "Fideo" transita un momento complicado tras el imprevisto que ocurrió con su hija Mía. "La nena que conoce todos los hospitales del mundo. Me destruye el alma", escribió su pareja en redes sociales acompañado del emoji de una cara triste y con una imagen de la niña llorando.

La foto en el hospital de Mía, la hija de Di María y Jorgelina Cardoso

Se presume que la hija del futbolista de la Selección Argentina y el París Saint-Germain tiene un problema de salud recurrente que genera su evaluación médica constante, de acuerdo a lo manifestado por Jorgelina Cardoso. El diagnóstico no fue revelado y ya se encuentra fuera de peligro.

Cabe recordar que la pequeña de 8 años de edad nació con seis meses de gestación durante el Mundial Brasil 2014. En ese momento, la familia Di María sufrió días complicados por el delicado estado de salud en los primeros días de haber nacido.

La abuela de Julián Álvarez hizo llorar a todos antes de la final

La abuela de Julián Álvarez emocionó a todos faltando muy poco para la final del Mundial. Tita habló desde Calchín, el pueblo de donde es oriunda "La Araña", y pensando en el partido definitorio ante Francia no pudo evitar las lágrimas que conmovieron a Georgina Barbarossa.

"Ha sido un chico muy bueno y tranquilo. La mamá es maestra jardinera. Él es el menor de los hermanos y cuando tenía tres años ya lo llevaban a la cancha. Siempre se destacó de chiquito. Venía al patio y siempre estaba con la pelota. Fue a probarse en Argentino Juniors, en Boca, en River, que ya lo querían fichar. Pero cuando era chico lloraba porque no quería ir más a una pensión, entonces el padre dijo que no lo iba a obligar, que cuando fuera grande tomara la decisión él mismo. Y cuando cumplió 15 años dijo: 'Me quiero ir a River'", comenzó diciendo Tita.

Por otra parte, en diálogo con Telefe, la abuela de Julián Álvarez aseguró que a su nieto lo quieren todos más allá de los colores y se quebró: "Muchas familias que son de Boca lo ven igual. Dicen que lo miran a Julián porque es de acá. Su sueño era jugar en la Selección y jugar con Messi. Y se le cumplió el sueño. Pido tener salud para poder disfrutar todo esto".