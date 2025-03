El Gobierno postergó un cambio clave que afecta a las motos que se venden en el país.

El Gobierno nacional llevó adelante una medida publicada en el Boletín Oficial, la cual afecta de manera directa a la venta de motos 0km en Argentina: fue como consecuencia de un pedido de los empresarios.

Es que la CAFAM (Cámara de Fabricantes de Motovehículos) había pedido que se postergue una flamante exigencia de seguridad para todas las motos 0km que se venden en Argentina. Acá los detalles.

El Gobierno postergó un cambio clave que afecta a las motos que se venden en el país

Fue tras el pedido de CAFAM y a través de una publicación en el Boletín Oficial que el Gobierno dispuso que se prorrogue por seis meses la aplicación de una exigencia de seguridad para todas las motos 0km que se venden en Argentina.

Fue el secretario de Industria y Comercio de la Nación, Esteban Marzorati, quien estableció que, pese a que se había indicado que sería desde el 1º de enero de 2025, estos modelos debían venir equipados de serie con sistemas antibloqueo de frenos (ABS) a partir del 30 de junio.

Vale mencionar que el pedido original de CAFAM solicitaba una prórroga de doce meses. El decreto que los obliga a mejorar el equipamiento de seguridad que ofrecen a los consumidores de la Argentina se remonta a mayo de 2022.

El Gobierno postergó la medida hasta el 30 de junio.

Eta flamante medida habla de dos tipos de motovehículos: los 0km con menos de 250 centímetros cúbicos de cilindrada, que ahora deben venir equipados de serie con el sistema de frenos combinados (CBS), mientras que los de más de 250 cc tienen que contar con ABS de fábrica.

Si bien la CBS se cumplió sin problemas ni reclamos, el problema surgió con la ABS, ya que se torna una problemática realizar los ensayos que validaran este sistema. Es que el único lugar de Argentina donde existe un laboratorio para ensayos independientes con el ABS de motos es la que tiene la Universidad de La Plata, dentro de las instalaciones del Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA).

Pero, en septiembre de 2024, el GEMA aseguró que "cuenta con la acreditación para realizar ensayos de sistemas de frenos en vehículos de categoría L conforme al Reglamento 78, Revisión 02. No obstante, se excluyen ciertos ítems relacionados con el sistema ABS, aclarando que dichas exclusiones no responden a limitaciones técnicas del laboratorio, sino a la falta de una pista de ensayos adecuada para este tipo de pruebas". Así, no existe en el país una pista válida para realizar este tipo de pruebas con ABS.