Chau pelo largo y recto: 5 cortes para mujer que van a dominar el 2026, según expertos en moda.

El pelo largo y recto es el clásico que nunca falla y por el que suelen apostar muchas mujeres año tras año. Sin embargo, los expertos en estilismo aseguran que este 2026 trae como tendencia cinco cortes de pelo más distintivos, originales y elegantes.

Este es el año ideal para animarte a un cambio de pelo radical, o al menos a dejar atrás el corte recto y apostar por darle algo de forma. Las capas, los estilos retro y el volumen setentoso van a ser protagonistas esta temporada. Esta búsqueda apunta a un pelo más vivo, con más movimiento y personalidad.

5 cortes de pelo en tendencia para este 2026, según expertos

1. Capas largas y lujosas

Si te cuesta salir del pelo largo, las capas largas son para vos. "Las capas suaves y lujosas se enfocan en capas largas y fluidas que aportan movimiento sin perder volumen”, explica Sean Michael, estilista y dueño de Salon Beau, en diálogo con Real Simple.

Cortes de pelo para mujer en tendencia para este 2026.

Se trata de un corte con "mechones que enmarcan el rostro, capas internas perfectamente integradas y una forma pulida y elegante”, dice el experto. La idea es que le des forma a ese pelo largo y que mantenga la forma de las capas cuando crezca, de manera que no tengas que ir a cada rato a la peluquería.

02. Curtain bangs (flequillo cortina)

El flequillo cortina volvió para quedarse, pero esta vez mucho más sofisticado, con bordes largos y suaves que se integran con las capas de manera natural, dándole un marco al rostro de una manera muy sutil. Es un flequillo largo y con poca cantidad de pelo, muy manejable e ideal para las que se aburren y quieren esconderlo de vez en cuando.

Cortes de pelo para mujer en tendencia para este 2026.

"Resalta los ojos y equilibra las proporciones de forma hermosa”, dice Devin Graciano, estilista profesional y CEO de Goldie Locks. “Es una actualización favorecedora para todos y perfecta si querés un cambio sutil que ilumine tu look al instante”, sostiene.

3. Bob recto y elegante

Si querés ir por un pelo más corto por la altura de los hombros o levemente encima de ellos, el Bob recto es para vos. Se ve prolijo, chic y muy sofisticado. “Este corte se ve súper prolijo con un acabado liso y suave. Es un corte que transmite seguridad”, dice Graciano. Ideal si tenés pelo lacio o te gusta hacerte brushing.

Cortes de pelo para mujer en tendencia para este 2026.

4. Shag lite

El shag moderno gana cada vez más popularidad. Tiene capas más cortas alrededor del rostro y la coronilla, y más largo en las puntas. "Incluye flequillo cortina a la altura de los pómulos, volumen suave arriba y capas internas que alivian el peso para que el pelo se mueva con facilidad. El resultado es una forma inspirada en el shag que se ve estilizada pero no exagerada. Es ideal para quienes quieren más movimiento y forma sin irse a un shag completo", explica Michael.

Cortes de pelo para mujer en tendencia para este 2026.

5. Corte de largo medio con mucho volumen

Un último corte en tendencia para las fanáticas del pelo largo: un corte de largo medio y con mucho volumen. Es perfecto para las de ondas o rulos. Reflejan frescura, juventud y mucha personalidad.

Cortes de pelo para mujer en tendencia para este 2026.

Suzette Boozer, estilista de celebridades, dice que 2026 es el año del volumen: "Vuelve de los 70 y 80, reinventado para los cortes de largo medio de hoy. Es perfecto para quienes buscan movimiento y textura sin depender de ondas suaves: pelo grande, sin pedir perdón", asegura la experta.