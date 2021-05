Mirtha Legrand recordó la declaración de amor de Daniel Tinayre: "Un día inolvidable"

Mirtha Legrand se mantiene cerca de su público a través de las redes sociales mientras está alejada de su programa para cuidar su salud. Esta vez, la conductora utilizó su cuenta de Instagram para recordar el día de su casamiento con Daniel Tinayre, el padre de sus dos hijos fallecido en 1994.

La conductora de los almuerzos compartió casi medio siglo junto a Daniel Tinayre. El director, a quien había conocido en 1945 durante el rodaje del film “Cinco besos”, fue su esposo durante 48 años. Por eso, este martes 18 de mayo festeja un nuevo aniversario de casados y, aparte de celebrarlo con su familia, decidió publicar un emotivo posteo en las redes para contar cómo fue que se conocieron.

“Hoy quiero recordar con ustedes uno de los momentos más importantes de mi vida. Un 18 de mayo de 1946 me casé con Daniel Tinayre en la Iglesia San Martín de Tours. Nos conocimos en un set de filmación, y ese mismo día, a la tarde, Daniel me envió un ramo de flores con una nota que decía: "Hoy ha sido un día inolvidable porque la he conocido". ¿Alguna vez hicieron una declaración de amor como esta? ¡Los leo!”, escribió Mirtha, adoptando el estilo de otros famosos, que estimulan a sus seguidores (la diva tiene más de 800 mil en Instagram) a mandarles comentarios relacionados con una publicación en particular.

Las palabras de Mirtha Legrand para su hermana

Mirtha Legrand recordó a su hermana con una emotiva publicación en su cuenta oficial de Twitter. "Siempre juntas, siempre en mi corazón", compartió la diva de los almuerzos acompañando una imagen antigua en la que se puede ver su notable parecido. Mirtha ya había hablado al respecto ayer en Los Ángeles de la Mañana cuando recordó el que fue uno de los días más tristes de su vida cuando el 1 de mayo del 2020 falleció Goldie.

"Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría” escribió el año pasado Mirtha para darle el último adiós a su hermana en un emotivo posteo que cerró de forma conmovedora, "¡cómo te voy a extrañar! Hoy no tengo consuelo". La muerte de Goldie golpeó particularmente a la diva, y así lo reconoció cuando estuvo como invitada en su propio programa, conducido por Juana Viale, en diciembre pasado: “Eso fue terrible para mí. Es terrible para mí. Ahora, me he dado cuenta de que era la mitad de mi vida. Imaginate: mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas...¡Toda la vida!”.