Zulma Lobato reapareció en los medios y contó cómo es la difícil situación laboral que atraviesa. En medio de su descargo, apuntó contra Mirtha Legrand y Susana Giménez y las acusó de ser clasistas.

Desde hace un tiempo la artista no la está pasando bien en lo que respecta a lo económico y así lo reafirmó en una reciente entrevista en plena calle. En diálogo con Crónica, el canal de televisión que la vio nacer, dio más detalles.

Junto a un cartel de contacto para contrataciones, Lobato se animó a criticar a las dos conductoras. "Mirtha y Susana no me invitan a su programa, invitan a gente rica. Y acá si no tenés televisión no existís", aclaró tajante.

Su representante, Lautaro Reyes, indicó que busca trabajo y que si bien ella cuenta con una pensión, es un "ingreso mínimo" que no le alcanza. "Estoy pidiendo trabajo porque necesito trabajar. Yo no puedo vivir del aire", sostuvo.

Después de aclarar que los boliches en los que hacía presencias están cerrados por la crisis sanitaria, remarcó: "necesito trabajar porque la situación está muy mal con esto del coronavirus".

"Yo hago todo tipo de eventos. Soy cantante, tengo un CD con treinta temas, soy actriz y bailarina. Hice una revista en el 2001 con la que debuté en Mar del Plata", recordó Lobato.