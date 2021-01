Es, sin lugar a dudas, uno de los temas más recurrentes de la oposición a la hora de criticar el papel que desempeña actualmente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En reiteradas ocasiones suelen preguntarse sobre si es ella o es el presidente Alberto Fernández quien está verdaderamente al mando del gobierno.

En este caso, quien disparó fuertemente contra CFK fue el periodista Ernesto Tenembaum ya que, según él, el ala más dura del oficialismo que lidera todavía no acepta al máximo mandatario. "El kirchnerismo actúa con Fernández como actuó con Daniel Scioli en la campaña de 2015. 'No es de los nuestro, pero lo votamos tapándonos la nariz'. Lo toman como al tipo que 'nos tenemos que bancar por un tiempo' y eso no está bueno", tiró.

Los dichos fueron en el programa "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?", por Radio Con Vos. Siguiendo por la misma línea, el periodista agrego: "Hay algo que me preocupa mucho del gobierno, que atraviesa la gestión de Alberto Fernández de punta a punta, y tiene que ver con la autoridad presidencial. Lo voy a explicar en dos episodios pero podría hacerlo en 50".

Tenembaum se refirió específicamente al caso de Amado Boudou. "Gente muy importante del kirchnerismo planteó que el presidente debería hacer cosas que no quiere hacer. El más fuerte fue Eugenio Zaffaroni diciendo que debería indultar a Amado Boudou. Imagínense lo que sería políticamente que el presidente indulte a un ex funcionario que fue condenado por todos los jueces que revisaron su causa. Se transformaría en el presidente de la impunidad en sectores de la sociedad entre los cuales me incluyo", manifestó.

Para cerrar criticó la vuelta atrás en algunas decisiones como la de las prepagas: "Es obvio que alguien dijo que no se podía hacer y ese alguien puede ser una sola persona, Cristina Kirchner". Y sentenció: "Hay muchas cosas que me preocupan de este devenir. Ha pasado con muchas cosas: el gobierno calcula una cosa y después hay otra entidad que calcula de otra manera. Tiene que haber una conducción que consulta, pero que no sea desautorizada".