Inesperado: Eleonora Wexler cruzó a Viviana Canosa y la mandó a "callarse la boca"

Después de las declaraciones de Viviana Canosa sobre el colectivo "Actrices Argentinas" llamó la atención como una artista que casi nunca se mete en discusiones mediáticas salió al cruce. Eleonora Wexler cruzó a la conductora y la mandó a "informarse"

Todo empezó cuando la conductor de El Nueve sostuvo que "no vio a ninguna feminista salir por las mujeres que siguen abortando". Después de estas declaraciones, la actriz defendió el trabajo de sus colegas y disparó: "Tiene que estar informada fundamentalmente". Si bien dejó en claro que es parte del colectivo pero "hay algunas cosas con las que no comparte" dejó en claro que en este momento nada tiene que ver el pañuelo verde o no.

En diálogo con AM 990, Wexler dijo: "¿Pañuelo verde o no pañuelo verde? ¿En este momento? ¿De verdad? Estamos viviendo una cuarentena por una pandemia ¿Qué lugar tiene eso que nombró? Yo no voy a ponerme a criticar a nadie porque no soy quien, pero observo una conducta que me pareció muy prejuiciosa".

Después de ese comentario, la actriz volvió a disparar: "En el caso de Viviana, informate antes de poder opinar. Si no, callate la boca y no hablés". La frase de Wexler apareció después de que la conductora haya dicho que el colectivo feminista no apareció en los últimas semanas tras el incremento de la violencia de género, algo que también fue respondido con dureza por la artista. Por último, también atacó a la conductora por sus dichos sobre Juan Darthés: "Es tremendo lo que dice. Informate un poco más y con respecto a los presos, también informarte un poco más"