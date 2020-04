El lamentable editorial de Jonatan Viale que prueba la operación mediática que denunció Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández denunció una campaña mediática de los grupos concentrados contra el Gobierno por lo que ellos llaman una "liberación masiva de presos", pero el periodista macrista Jonatan Viale salió rápidamente a negarlo y a desmentirlo. Sin embargo, horas antes, en su programa radial, aseguró precisamente eso.

Desde hace unas semanas, un grupo de periodistas macristas empezaron a revelar un supuesto "plan" orquestado por el Estado para supuestamente liberar reos. Tal es el caso de Viale, que este mismo miércoles en su editorial de La Red, aseguró que "lo que conviene en estos momentos es no cumplir la ley, porque tenés más beneficios que los idiotas que la cumplimos".

Y agregó, en su mensaje de odio: "En Argentina hay una inmensa mayoría silenciosa que cumplimos la ley a la que el Estado no cuida. Por otro lado hay una minoría tremendamente ruidosa y violenta que viola la ley, que no paga los impuestos, que no le importa el otro y que tiene privilegios porque el Estado está más preocupado por defender los derechos de los delincuentes que el de los que cumplen la ley".

"Hay algunos funcionarios, ministros y jueces que se preocupan por los presos y no por la clase media, que dan la vida para que los delincuentes tengan celular, sommier, aire acondicionado", opinó y profundizó: "Ya no nos conviene cumplir la ley, eso lo dice el Estado y es un mensaje muy peligroso, ya de ahí no se vuelve".

"Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas, son sólo alguna de las causas por las que estaban detenidos 20 presos que volvieron estos días a la calle. ¿Qué creen que siente el laburante cuando ve esto? Se siente un idiota porque sabe que está cumpliendo la ley y ve que los que no cumplen, salen", dijo parafraseando a Jaime Méndez, intendente de San Miguel.