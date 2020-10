Eduardo Feinmann quedó al descubierto al intentar difundir una fake news en contra del Gobierno. El conductor de A24 afirmó con vehemencia que al entierro de Juan Pablo Roldán, el efectivo de la Policía Federal apuñalado el pasado lunes 28 de septiembre en el barrio porteño de Palermo, no había ido nadie del Ministerio de Seguridad.

"Me pareció una vergüenza absoluta", comenzó diciendo Feinmann y dijo que en el velorio no hubo nadie del Ministerio de Seguridad presente. "¿Quién no estuvo y tendría que haber estado? ¡La ministra de Seguridad!", afirmó el conductor indignado.

Inmediatamente, el abogado y panelista del programa, Gabriel Iezzi, le marcó que lo que estaba diciendo era mentira y que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, había asistido a la despedida del policía asesinado.

"Ah, ¿fue?", se preguntó Feinmann, sorprendido y dijo que le comentaron que Frederic solo había ido a saludar a la familia, pero que no había participado de la ceremonia. "Tengo las imágenes y vi todos los videos y sí, estuvo", confirmó su compañero y dejó en evidencia al conductor al aire.

"¿Estuvo haciendo qué? a ver, mostralo a ver si participó de la ceremonia en sí", dijo Feinmann desafiante y finalmente, reconoció que había cometido un error.

La ministra Sabina Frederic estuvo presente en la ceremonia en honor a Juan Pablo Roldán y le entregó la bandera argentina a la esposa del inspector. También estuvo presente el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.