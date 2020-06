El delirante diálogo entre Baby Etchecopar y Mauricio Macri

Baby Etchecopar sorprendió con un comentario de sospechosa amabilidad hacia el gobierno de Alberto Fernández. Acostumbrados a su discurso antikirchnerista, al borde del fascismo y lleno de insultos, ahora el periodista afirmó: "Hay que apoyar más que nunca a Alberto".

Su afirmación llamó sumamente la atención de sus compañeros de Radio Rivadavia. Inmediatamente, Etchecopar admitió que tuvo un diálogo telefónico con Mauricio Macri y contó de qué se trató. "Me dijo que hay que pedirle calma a la gente. Hablé anoche, te lo juro por Dios, antes de salir al aire me llamó", comenzó diciendo en su ciclo radial Baby en el medio.

"Me llamó y me dijo: 'Baby, hay que pedirle calma a la gente, es un momento muy difícil'. Fueron tres palabras porque salía al aire. Y yo le pregunté: '¿Por qué no salís a hablar?'", contó sin dar más detalles sobre la respuesta del ex mandatario. Días atrás, el conductor explotó al aire y opinó que en el macrismo "son todos unos cagones", aclarando que él lo votó a Macri y que lo defiende.

Finalmente, agregó: "Me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto". Y para cerrar, hizo una aclaración: "Hablé y no lo hice como militante porque no lo soy; yo soy radical. Pero lo apoyo a Macri porque el cemento no se come pero llegan las ambulancias a los centros de vacunación, antes no podían".