Adiós TC para un autódromo histórico en 2025: el triste anuncio de Hugo Mazzacane

Chau TC en 2025 para un autódromo histórico de la Argentina.

El presidente de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera), Hugo Mazzacane, anunció que el TC no visitará uno de los autódromos históricos a lo largo del calendario 2025. El máximo dirigente de la entidad brindó una conferencia de prensa en La Plata, en el marco del final de la temporada 2024, y confirmó que la categoría más popular del automovilismo argentino no correrá en el Óvalo de Rafaela (Santa Fe), donde participa desde 1953.

"Ya se lo hemos comunicado a la gobernación de Santa Fe. Ya lo hemos conversado con el gobernador y con las autoridades", declaró el expiloto y padre de Gastón Mazzacane en pleno diálogo con la prensa. De esta manera, el territorio comandada por Maximiliano Pullaro (Unión Cívica Radical) no podrá recibir a la mítica competición en "La Perla del Oeste" y perderá una gran inyección económica que suele recibir la provincia cada vez que la carrera se disputa allí.

¿Por qué el TC no corre en Rafaela en el 2025?

Fernando Miori, gerente general de la ACTC, había advertido en noviembre del 2024 que la presencia del Turismo Carretera en dicho trazado santafesino estaba muy complicada para el próximo año si no se realizaban las obras y las reparaciones correspondientes. Finalmente, el tiempo le dio la razón. "Desde hace un tiempo se las venimos pidiendo... Estamos a la espera de una evolución", había dicho en aquel entonces. Incluso, el dirigente fue más allá y advirtió que "es posible que, en el caso de que no cumpla con las necesidades de la categoría, no esté en el calendario del 2025". "Ojalá que no pase porque es un clásico del TC", había deseado igualmente.

Esta situación llama la atención porque se trata de una de las ciudades con mayor poderío económico de Santa Fe, con la posibilidad de conseguir aportes externos a corto plazo que no existen en otras partes de la Argentina. De hecho, "La Perla del Oeste" organizó en junio del 2024 La Carrera de los 100 Millones, con el triunfo de Esteban "Tubo" Gini con el Toyota. Así y todo, no llevó a cabo las reformas correspondientes y desde la ACTC se cansaron de esperar.

Adiós para Rafaela en el TC en el 2025.

La pérdida económica en Rafaela, Santa Fe, sin el TC en el 2025

El domingo 16 de junio del 2024, en el Día del Padre, estuvieron presentes las categorías de la ACTC. Los cálculos que hicieron las autoridades indicaron que hubo alrededor de 30.000 personas durante los tres días de mayor actividad. La mitad de ellos fueron visitantes, no sólo espectadores, sino también integrantes de los equipos, directivos y demás.

De esa forma, la economía local recibió una inyección aproximada de 2.000 millones de pesos, unos dos millones de dólares, es decir unos 150.000 pesos de gastos por persona en promedio entre el supermercado, la hotelería, las estaciones de servicio y la gastronomía, entre otros rubros. No sólo estuvieron ocupadas las 1049 camas de la hotelería rafaelina, sino también de la zona que llega hasta sitios como Esperanza, Sunchales y Santa Fe capital. El autódromo Ciudad de Rafaela pertenece al Club Atlético de dicha ciudad.

Hay una propuesta en marcha: una propuesta en obras para que regrese no solamente el Turismo Carretera, sino también las competiciones internacionales, con el sueño del regreso de las Indy como en 1971. Para ello, deberían llegar fondos no sólo estatales (municipales y provinciales), sino también privados. Pero sería un proyecto a largo plazo que incluiría varias cosas, por lo que el 2026 también está en duda hasta el momento.

El "Tubo" Gini ganó en la vuelta del TC a Rafaela en 2024

Esteban "Tubo" Gini se quedó con la victoria en una carrera apasionante del TC en el autodrómo Ciudad de Rafaela. El piloto de Toyota se impuso en una prueba que parecía que quedaba del lado de Chevrolet, ya que lideraba con Christian Ledesma y Diego Ciantini. Sin embargo, el inesperado despiste del campeón de la edición 2007 a poco del desenlace le dejó el camino servido al oriundo de Quilmes, que superó a los dos rivales del "Chivo" en la misma maniobra.

Aunque la final se detuvo varias veces por seguridad para el ingreso del Pace Car, en las últimas vueltas llegó lo mejor del domingo 16 de junio de 2024 en el Día del Padre. De esta manera, el corredor bonaerense quedó en la historia por dos motivos: fue su primer triunfo en el Turismo Carretera y apenas el segundo de Toyota, que comenzó a participar en octubre de 2021 en la categoría más popular del automovilismo argentino.