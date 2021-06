La insólita teoría del macrista Maximiliano Guerra en TN: "Es el neogolpismo"

El ultramacrista Maximiliano Guerra hizo campaña en TN con un aberrante comentario que generó el repudio en las redes sociales. El vergonzoso comentario del exbailarín.

Hace unos días, artistas e intelectuales antiperonistas y antikirchneristas que responden a los intereses de Mauricio Macri publicaron una carta pública tildando de "neogolpismo" al Gobierno de Alberto Fernández pese a que el hoy Presidente fue elegido por la inmensa mayoría en las elecciones del 2019 a través del voto. Curiosamente, uno de los que firmó dicho documento fue Maximiliano Guerra, hombre afiliado a Juntos por el Cambio que anoche brindó un aberrante testimonio en TN para desarrollar dicha teoría insólita.

Durante el programa La Rosca, Guerra desarrolló la teoría del "neogolpismo" por expreso pedido de Eduardo van der Kooy y el ex bailarín pasó un verdadero papelón al aire. En principio e incluso con un elogio hacia Macri, indicó: "El progreso sabemos de qué se trata. Sabemos que se hizo un intento con el Gobierno de Macri, que comenzó y que hay que continuar ese camino, que es muy republicano, de libertad y de democracia".

Ante la mirada de Pablo de León y Daniel Fernández Canedo, quienes también lo escucharon atentamente, el militante ultramacrista continuó: "El neogolpismo, básicamente, es de las formas que hay hoy en día de los golpes de Estado, que son diferentes a los golpes de Estado de los militares que sacaban camiones a la calle y estaban armados".

Sin que ninguno de los tres periodistas le hicieran si quiera una acotación o pregunta para hacerlo reflexionar sobre las graves consecuencias económicas que dejó Macri durante su mandato, Maximiliano Guerra agregó: "El neogolpismo se puede hacer hoy a través del populismo, a través de un montón de gente que era de clase media y que hoy está pidiendo comida en comedores y de acaparar la situación social como parte del voto. Esto se hace a través de la economía y de otras formas".

Además, el ex artista repitió una frase que últimamente suelen expresar Patricia Bullrich y Mauricio Macri: "El tema de dónde llevar y parar el país, a favor de Venezuela, Nicaragua, el Hamás... paramos ahí y me parece que nos lleva a un lugar...".

Como si fuera poco, Eduardo van der Kooy le siguió el juego a Guerra: "En esa teoría, en algún punto de la formulación, el kirchnerismo plantea una cosa similar. Hoy los golpes los hacen los factores de poder económico". Y una vez más, sin presentar un solo argumento, el ex bailarín marcó: "Si miramos el modelo de Juntos por el Cambio es muy distinto al Frente de Todos".

El macrismo sumó a Maximiliano Guerra a Juntos por el Cambio

En los últimos días trascendió que el macrismo quiere sumar artistas verborrágicos a Juntos por el Cambio. Maximiliano Guerra, uno que ha militado las marchas anticuarentena a mediados del 2020, reveló en TN que se sumó al partido: "Estoy afiliado a Juntos por el Cambio hace pocos meses. Me afilié hará un año, un poco menos. Participo activamente muy cerca de Patricia Bullrich, creo que tiene un liderazgo muy importante y se acerca a la gente".

"Después de las PASO del 2019, Mauricio me dijo que me acercara a Patricia (Bullrich). 'Vamos a armar la pata social del PRO', me dijo", agregó el ex bailarín. Mientras tanto, Macri espera que artistas como Alfredo Casero y El Dipy también se sumen al partido.

El repudio de las redes a Maximiliano Guerra por sus declaraciones de "neogolpismo"