Elecciones 2021: Macri confirmó que quiere al Dipy, Maximiliano Guerra y Casero de candidatos

El ex presidente convocó a que se sumen a la alianza postulantes que no provengan de la política.

El ex presidente Mauricio Macri adelantó que quiere como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no están involucradas en el mundo de la política partidaria y lanzó algunos nombres como cantante de cumbia El Dipy, el humorista Alfredo Casero y el bailarín Maximiliano Guerra.

"Todos aquellos que se quieran sumar, especialmente aquellos que nunca han hecho política", respondió Macri cuando le consultaron si estaba de acuerdo con las declaraciones de Patricia Bullrich de sumar a mediáticos a Juntos por el Cambio.

"Lo voy a hacer con Maxi Guerra que está muy entusiasmado en participar", agregó Macri en referencia a la invitación a integrar Cambiemos que ahora pasaría a llamarse Juntos para borrar el pasado político del partico.

El ex presidente también mencionó al radical y médico Facundo Manes, quien en las últimas semanas se mostró como una alternativa dentro de Cambiemos en representación del radicalismo dentro de la coalición electoral.

Mauricio Macri: "Por suerte no me tocó gobernar la pandemia"

El ex presidente pareció mostrarse aliviado por no estar liderando a la Argentina en la actual situación pandémica. En diálogo con TN, el dirigente de Juntos por el Cambio manifestó: "Muchos que me quieren dicen que por suerte no me tocó gobernar la pandemia,(porque) con el kirchnerismo enfrente, por cualquiera de las dos razones, siempre hubiese sido agredido y obstaculizado". Mientras que, de manera insólita, destacó sobre su espacio: "Nosotros hemos tenido, contrariamente a lo que dicen, una actitud muy responsable".

Al mismo tiempo, refiriéndose al momento que está atravesando el mundo, Macri analizó cómo sería él como gobernante: "Hubiese sido durísimo, aunque hubiésemos tenido la mitad de los muertos. Está siendo duro para todos los presidentes del mundo. Es una gran responsabilidad".

Por otro lado, también criticó duramente el Plan de Vacunación contra el COVID-19. "Hicieron todo mal, lamentablemente. Desde el sentido común, era una emergencia. Al lado del daño que genera, aunque sea mucha plata, habría que comprar todas las vacunas y ver cuál llega primero, cuál funciona mejor...", manifestó.

Y otra vez, volvió a recaer en la misma idea de la oposición: "Este gobierno nunca explicó por qué no compró ninguna vacuna de las de Estados Unidos, no solo la Pfizer. Se concentraron en la vacuna china y la rusa. Si hubiésemos vacunado al ritmo que vacunó Chile, tendríamos como mínimo 30 mil muertes menos". En oposición a la opinión de Macri, en los próximos días, Argentina llegará a las 25 millones de dosis recibidas y más de 19 millones de vacunados.