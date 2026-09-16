Matcha y cerveza: la combinación inesperada que llegó a Argentina

Durante los últimos años, el matcha pasó de ser un ingrediente asociado casi exclusivamente a la ceremonia japonesa del té a convertirse en uno de los grandes fenómenos de la gastronomía. Su característico color verde intenso y su sabor herbal ya forman parte de lattes, postres, cócteles y distintas preparaciones que encontraron en este té una forma de sumar sabor y también una estética reconocible.

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Ahora, esa tendencia da un paso más y llega a un territorio inesperado: la cerveza. La combinación busca reunir el perfil fresco y ligeramente herbal del matcha con las características de una cerveza rubia, en una propuesta que suma además un particular ritual de degustación inspirado en la tradición japonesa.

La novedad llega de la mano de Cerveza Patagonia, que presentó Matcha Beer, una edición limitada de su espacio de experimentación conocido como Octava Canilla. La variedad propone una interpretación contemporánea de una Blond Ale, con un color dorado intenso y brillante y delicadas notas herbales aportadas por el té verde japonés.

Qué gusto tiene el Matcha Beer

En boca, la cerveza mantiene un perfil fresco y de buena tomabilidad. Las maltas suaves equilibran la presencia del matcha, mientras que un sutil carácter tostado completa una bebida que termina con un final seco y ligeramente herbal. La idea es combinar elementos tradicionales de la cerveza con uno de los ingredientes que más popularidad ganó en la gastronomía de los últimos años.

Pero la propuesta no se limita a la receta. La experiencia incorpora un ritual inspirado en la preparación tradicional del matcha, la cerveza se sirve junto con un kit que permite preparar el té en un cuenco y luego incorporarlo a la bebida. De esta manera, la degustación se convierte también en parte de la propuesta.

Cerveza Patagonia presentó Matcha Beer, una edición limitada de su espacio de experimentación conocido como Octava Canilla.

Según explicó Soledad Azarloza, directora de Cerveza Patagonia, la búsqueda apunta a experimentar con ingredientes y técnicas diferentes. “La innovación está en nuestro ADN. Siempre estamos experimentando con distintos ingredientes y nuevas técnicas, pensando cómo podemos sorprender con variedades diferentes y disruptivas”, señaló.

La Matcha Beer estará disponible por tiempo limitado en la Cervecería de Bariloche y en los Refugios de Puerto Madero, Bahía Blanca, Posadas, Iguazú, Paraná y El Calafate. La propuesta forma parte de la búsqueda de Octava Canilla, el espacio donde Patagonia desarrolla variedades que se alejan de los estilos más tradicionales y experimenta con nuevos ingredientes, técnicas y formas de servir cerveza. En ese recorrido ya aparecieron opciones como Limón Silvestre, Sour Fizz, Nitro Stout y Chilly Merkén.