La quinta gala de eliminación en MasterChef Celebrity terminó con la carrera de Sol Pérez dentro del certamen culinario: la conductora no logró colmar las expectativas del jurado y concretó uno de los dos peores platos del domingo junto al de Daniel Aráoz. En el caso del actor cordobés, y aunque fue por poco, su preparación le alcanzó para continuar (al menos) una semana más.

Tras marcharse, y en diálogo con Roberto Funes Ugarte en Viaje Chef, la ex "chica del clima" se manifestó sobre sus vivencias en la competición y ventiló feroces internas entre los integrantes del staff de figuras cocineras. "La experiencia fue espectacular, no me puedo quejar. Uno deja todo, pero puede fallar. Lo dejé todo", comenzó diciendo Sol Pérez.

¿Se marchó enojada tras su eliminación? "No, enojada no, para nada. No me gustan las cosas seguras, me gustan los desafíos. Siempre. Apareció un besugo, no me gustan las cosas fáciles. Las cosas que vienen regaladas, no va. Me gusta cocinar pescado, pero bueno, falló", explicó, dejando en claro que se marchó de MasterChef con sus convicciones firmes.

¿Sol Pérez competitiva? La palabra de la conductora y quinta eliminada de MasterChef Celebrity

En cuanto al grupo de cocineros, allí fue donde Sol Pérez dejó entrever que existen internas que no han salido a la luz: "Había de todo, siempre decía, me salía de adentro, el hecho de compartir si a alguien le faltaba algo o tenían un problema. Y tal vez eso no pasaba tanto conmigo, que yo decía '¿qué onda?'. Para mí me hicieron tanta fama de competitiva que los demás decían 'si le tiene que ir mal a alguien, que le vaya mal a Sol que estudia'. Quizá me veían como más competencia que a otras personas".

"Cande cocina muy bien, Alex cocina muy bien. Gastón cocina muy bien. Tal vez hay gente que le cuesta un poquito más que a otras: a Dani Aráoz le cuesta un poquito más, a Andrea, a la Chepi. Era un grupo muy buena onda, había personas olvidables claramente. Como pasa en cualquier lugar. No importa, olvidable, justamente, para olvidarse. Pero más allá de eso, uno labura con buena onda. Cero posibilidades de enfrentarte con alguien. Empezás a no hablarle a esa gente y ya está. Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver", sentenció Sol Pérez. ¿A quién habrá hecho alusión?