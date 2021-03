El reality de cocina se quedó sin Sol Pérez: ¿cómo impactará en el rating?

Este domingo 28 de marzo de 2021 no fue una noche más para Masterchef Celebrity 2 debido a la eliminación de Sol Pérez, una de las participantes que más rating le daba al exitoso programa de Telefe. De hecho, en esta nueva gala midió en el promedio 18,57 puntos contra los 16,8 que había hecho siete días atrás. Es decir, alcanzó casi dos unidades más.

Como consecuencia de ello, la presentadora televisiva comenzó a reproducir en las cuentas oficiales de las redes sociales muchos mensajes de sus fanáticos en claro desacuerdo con la determinación del jurado y demostró que no coincidió para nada con la decisión consensuada por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Sol Pérez fue una de las figuras del reconocido reality show de cocina conducido por Santiago del Moro y el pico más alto de la mencionada jornada fueron los 20 puntos, por lo que la teleaudiencia aumentó notoriamente en plena despedida de la modelo de 27 años. Por si fuera poco, este envío obtuvo un share (repercusión en cuanto al índice de la audiencia y la cuota de pantalla) promedio de 74,52%.

Por lo tanto, quienes zafaron y continuarán al menos una semana más en el certamen culinario fueron los demás integrantes, once en total: Andrea Rincón, María O´ Donnell, Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Claudia Fontán, Hernán "Loco" Montenegro, Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Daniela Viaggiamari "La Chepi", Daniel Aráoz y Alexander Caniggia.

El paso de Sol Pérez por MasterChef Celebrity 2 en Telefe

Luego de varios platos en los que no solamente "sobrevivió" sino que además fue una de las mejores y resultó elogiada por los especialistas, ella se quebró y se despidió de su público con lágrimas en los ojos: “Gracias a todos. Ha sido un laburazo. Son todos re buenas personas delante y detrás de las cámaras. Soy re exigente conmigo, laburo un montón. Un proyecto nuevo es ponerme a estudiar porque no me gusta que nada me salga mal. Para mí la cocina era un mundo donde no había entrado nunca, así que me voy re contenta y feliz de haber estado".