Claudia Villafañe y habló sobre el precio de sus ñoquis con Intrusos

Después de consagrarse campeona de MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe se alejó de las pantallas para evitar el asedio del periodismo teniendo en cuenta las repercusiones en torno a los detalles de las investigaciones sobre la muerte de Diego Armando Maradona. Recientemente, reapareció en el Teatro Seminari donde fue entrevistada por Sergio Goycochea en una charla el el marco del mes de la Mujer, pero a la salida del teatro, fue interceptada por el periodista de Intrusos en el Espectáculo Pablo Layus.

Como era de esperarse, la munición del periodista fueron los ñoquis de La Tata, la nueva apuesta comercial de Villafañe que consiste en una box con los ingredientes para preparar su receta de ñoquis en casa, pero a un precio altísimo. El valor de $3.500 no tardó en estar en el centro de la escena y lo que coronó a la polémica es que si bien pueden abonarse en 18 cuotas, la tasa de interés es tan alta que ascienden a $7311

Layus encontró a Claudia, pero antes de emitir una palabra, la mamá de Dalma y Giannina le salió al cruce: “¿Qué te dije antes? Que no vengas porque no voy a hablar. Bueno, eso”, aseguró Villafañe. “Ni siquiera de cómo fue el espectáculo?... ¿y los ñoquis? ¿me trajiste los ñoquis?”, le preguntó en tono irónico el cronista de América TV.

"¿Acá? los ñoquis tenés que comprarlos en Carta Corta...”, le propuso Claudia, ya que Carta Corta es el nombre de su empresa de catering. A continuación, Layus no iba a dejar atrás la polémica en torno al precio del set para preparar su plato insignia que incluye los ingredientes envasados al vacío para la preparación de seis porciones de ñoquis, una baguette, una botella de puré de tomate casero, aceite de oliva, queso parmesano y albahaca para decorar. “Están muy caros”, comentó el periodista.

Inmediatamente, lejos de la simpatía y la amabilidad que la caracteriza, Claudia se enojó y lanzó: “Dale, ¿vos también con eso? son 6 porciones, dejate de hinchar... Si querés llamo y hago que te hagan una porción sola y listo. Así no tenés que gastar tanto”. Implacable, Layús insistió: “Pero $3.500... ¿Y venís bien con esas ventas?”, pero la empresaria se llamó al silencio.

Dolli Irigoyen defendió a Claudia Villafañe

Pese a las críticas sobre el precio de los ñoquis de la Tata, la chef Dolli Irigoyen apoyó a la ex esposa de Diego Armando Maradona y a su emprendimiento de alta gama. En diálogo con Implacables, el programa que conduce Susana Rocasalvo, expresó: “La gente a veces opina sin saber, ¿no es cierto? Yo no sé para qué lo hizo Claudia: por ahí tiene un destino benéfico que no lo sabemos, porque no lo va a decir”.

A continuación, justificó el precio del box teniendo en cuenta los parámetros de la alta cocina: “Vi por las redes... lo vi a Donato recibir las porciones de ñoquis, en bolsas de vacío, las salsas de tomate, el queso rallado, la caja, el pan... todo eso, si lo vas a comprar, yo te diría que tenés dos mil y pico de pesos de gastos. Hoy en día es una locura lo que cuestan las cosas”, explicó Irigoyen.