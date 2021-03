La lucha por el rating suele acaparar la atención de todos los canales de la televisión argentina.

La lucha por el rating suele acaparar la atención de todos los canales de la televisión argentina. Y sin lugar a dudas, una de las batallas más feroces durante los fines de semana las protagonizan Andy Kusnetzoff y Juana Viale, conductores que llevan adelante PH Podemos Hablar y La Noche de Mirtha respectivamente. En el regreso de la propuesta de El Trece, la disputa volvió a dar que hablar. Pero, ¿quién se consolidó como el ganador de la noche del sábado?

Andy Kusnetzoff recibió las visitas de las actrices Moria Casán y Leticia Siciliani, la modelo Soledad Fandiño, el futbolista Jonás Gutiérrez y la cantante Rocío Quiroz. En tanto, y para hacerle frente a la entrega de Telefe, Juana Viale contó con una mesa formada por el comediante Martín Bossi, los periodistas Matías Martin y Diego Leuco y el presentador Darío Barassi.

Tras una noche que contó con muchísimos testimonios resonantes, los registros arrojaron que PH Podemos Hablar alcanzó nada menos que 10 puntos de rating en su segundo programa del 2021. Curiosamente, fue un número superior al que hizo el fin de semana pasado: 9.3 puntos.

La lucha por el rating suele acaparar la atención de todos los canales de la televisión argentina.

Por otra parte, La Noche de Mirtha realizó 7 puntos de rating en su primer programa del 2021. El mismo también tuvo varios testimonios para resaltar, aunque uno de los momentos más impactantes tuvo lugar cuando Juana Viale le hizo una picante y atrevida propuesta a Martín Bossi.

Por qué Mirtha Legrand se niega a volver a hacer su programa en El Trece:

Mirtha Legrand se ausentó en el primer programa de La Noche de Mirtha, que fue conducido por su nieta Juana Viale. En un diálogo con Teleshow, fue contundente y aseguró que no tiene pensado volver a la televisión hasta que se aplique la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. "Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada. Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!", exclamó la protagonista.

Sin lugar a dudas, lo cierto es que la reconocida conductora de televisión le generó un dolor de cabeza enorme a las autoridades y productores del programa que tenía como intención volver a contar con la diva en la mesa de los sábados. Así las cosas, todo apunta a que Juana Viale volverá a estar sola y al frente de un ciclo que intentará pelearle el rating a PH: Podemos Hablar.