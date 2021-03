Juana Viale regresó a la pantalla de El Trece para llevar adelante los programas de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, que antes de la pandemia por coronavirus eran conducido por su abuela Mirtha Legrand. En su vuelta a la televisión, la presentadora le hizo una picantísima pregunta a Martín Bossi, que se mostró descolocado con la propuesta.

Durante la noche del último sábado, Juana Viale recibió la visita de los periodistas Diego Leuco y Matías Martin, el conductor Darío Barassi y el humorista Bossi. En uno de los tramos del programa, la mujer de 38 años le hizo una consulta que sin dudas sorprendió a los televidentes y al propio protagonista.

"¿Hace cuánto que estás soltero ya?", preguntó Juanita. Bossi le indicó: "Hace cuatro o cinco años". Luego, la nieta de Mirtha Legrand acotó: "Maravilloso, podemos estar en pareja". Y mientras el comediante estaba intentando desarrollar un poco su situación sentimental, la conductora volvió a retrucar: "¿Tendrías un hijo conmigo?".

Ante la sorpresa de Martín Bossi, que se quedó sin palabras, Matías Martin interrumpió y le consultó a la presentadora: "¿Estás para seguir teniendo? Mirá que te arranco un título". Y ella respondió: "No descarto nada. No soy de decir 'hasta acá llegué, es momento de tener hijos, no es momento de tener hijos'. Bienvenidos sean".

Luego de unos segundos, Bossi reaccionó y le retrucó a Juana Viale y aseguró: "¿Hoy sería el tema? Porque yo arranco, eh, no tendría problema". Tras el atrevido comentario, agregó: "¿Vos qué nombre le pondrías a un hijo? A vos te gusta un nombre fino, de una chica difícil. Le pusiste 'Ambar' a tu hija".

Finalmente, Juanita explicó el motivo por el cual le puso Ámbar a la hija que tuvo con su ex pareja Juan De Benedictis: "Con Juan, el papá de Ambar, elegimos ese nombre porque nos conectó la piedra. Eso fue antes de saber que íbamos a tener una hija".

El reclamo de Juana Viale para Alberto Fernández:

En diálogo con Teleshow, Juana Viale se refirió a lo que se viene en el programa y hasta mostró su deseo de traer más invitados políticos. "Me gustaría tenerlo a Alberto (Fernández), a Mauricio (Macri), Santiago (Cafiero). Me gustaría tenerlos a todos. Desde Seguridad, Justicia, que se siente todos, es importante", manifestó.

Incluso, la conductora admitió escribirle personalmente al presidente: "Me dijo que veamos más adelante, esto fue el año pasado. Después le volví a escribir y no me contestó. Seguramente ha tenido un año bastante complejo pero sería interesante que este año sí pueda sentarse".