Dani La Chepi contó que encaró a Sol Pérez para limar asperezas

MasterChef Celebrity es el programa más visto de la televisión argentina y genera muchas sensaciones tanto para el público como para los mismos participantes, que ven crecer sus niveles de popularidad. Pero también es una competencia, y como tal genera rispideces entre los concursantes. Hace unas semanas, Dani La Chepi se había reído de Sol Pérez y la había calificado de "competitiva", algo que no le gustó a la presentadora y lo hizo saber en distintas oportunidades. La Chepi la encaró y arreglaron sus diferencias: "No somos amigas pero por lo menos nos respetamos".

Con el correr de las semanas, las hornallas de MasterChef Celebrity cada vez calientan más, así como también el ambiente alrededor, que puede generar ciertos chispazos. Algo así sucedió entre Dani La Chepi y Sol Pérez. La polémica empezó cuando en plan de broma la influencer calificó a Pérez de "competitiva", lo que no le gustó nada a la ex presentadora del tiempo. "Malinterpretó una humorada que yo hice y la creyó una falta de respeto", explicó La Chepi en Cortá por Lozano.

"Me hicieron escuchar lo que ella dijo de mí en varios programas. Y fue fuerte. Entonces, pregunté '¿esto es en joda, no?', pero me dijeron que no, entonces la fui a encarar de verdad", continuó relatando la instagramer sobre su conflicto con Sol Pérez. La Chepi, que aún sigue en competencia por llevarse los $1.200.000 que entrega MasterChef Celebrity, se diferenció de su ex compañera de programa: "Ella habló por los medios porque a mí no me dijo nada ni me mandó un solo WhatsApp para decirme esas cosas".

De todos modos, y a pesar de los malentendidos, la influencer aclaró que actualmente está todo bien con Sol Pérez: "La agarré y le dije que dijo cosas que no me parecían, como que yo estaba en MasterChef por ella. No, eso no es así". "Sabe muy bien cómo es mi humor, si tengo los mensajes que me mandaba con 'JAJAJA'. No está todo bien, no somos amigas pero por lo menos nos respetamos", cerró La Chepi sobre sus problemas con Sol Pérez.

El debut de Carmen Barbieri

El día de ayer fue muy especial para todo MasterChef Celebrity: después de mucho esperar y tras atravesar una situación delicada de salud por el coronavirus Carmen Barbieri debutó al frente de las hornallas más famosas del país. Sin embargo el sabor del estreno para la madre de Fede Bal fue agridulce ya que a la felicidad de estar por primera vez en el programa, se llevó un delantal gris por su tapa de asado al horno, por lo que tendrá que volver el jueves al "día de última chance" para evitar la gala de eliminación del domingo.