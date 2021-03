Pese a que durante el programa parece reinar la tranquilidad, en la segunda temporada de MasterChef Celebrity existen fuertes internas entre los participantes. De hecho, el conductor Santiago del Moro ha tomado nota al respecto y lo dejó en evidencia en una de las últimas ediciones de Telefe. Según trascendió, Sol Pérez y Dani La Chepi no se llevan bien. Pero, ¿a qué se debe el conflicto?

El inconveniente salió a la luz luego de que Del Moro lo expusiera en pleno programa de MasterChef. Observando a Sol Pérez, le manifestó: "Dice el grupo que sos la más competitiva del certamen". Y la modelo respondió sorprendida: "No sé quién dijo eso, ¡cero competencia!".

Inmediatamente después, Dani La Chepi se hizo cargo de la crítica y resaltó: "Fui yo". Y haciendo una imitación de la presentadora de televisión, expresó: "Sol es competitiva, por más que ella diga 'no sé, nah, nah, nah'. Sos competitiva, Sol". De todas formas, la joven que surgió de TyC Sports indicó: "Soy cero competitiva, soy competitiva conmigo, pero con otros no".

"Te carteás, Sol", le resaltó la influencer ante la mirada de Santiago del Moro y el resto de sus compañeros de MasterChef Celebrity. Y fue entonces cuando Sol coincidió: "Si tengo la posibilidad, me carteo sin ninguna duda". Pese a que ya había quedado claro el mensaje, Dani La Chepi volvió a marcar: "Si le pido algo que me falta, no me lo da. 'Ay, no te esuché', me diría. La admiro igual, eh. Tiene todo lo que no tengo yo, ja".



Una vez que quedó claro que existen internas entre ambas participantes de MasterChef, trascendieron más conflictos que también lograron captar la atención de los televidentes. Durante el programa Cortá por Lozano, emitido por la pantalla de Telefe, Belu Lucius reveló que entre los famosos "hay dos chats paralelos". Por su parte, Verónica Lozano añadió más información: "Uno lo administra La Chepi".

Los rumores de pelea entre Sol Pérez y Dani La Chepi en MasterChef Celebrity:

Además de haberse sacado algunos chispazos durante el programa de MasterChef Celebrity, Sol Pérez y Dani La Chepi también han demostrado que existe un desinterés muy grande fuera de las grabaciones del mismo. Por un lado, la modelo dejó de seguir a la humorista en Instagram y además creó un grupo nuevo en el que, junto a otros participantes, decidieron no agregar a la actriz para poder criticarla sin problemas.

Pese a que los rumores de conflictos entre ambas participantes cada vez es mayor, Dani La Chepi fue consultada en sus redes si Sol está enojada. ¿Su respuesta? Fue la siguiente: "No, Sol no dijo que yo estoy en Masterchef por ella porque sería mentir. Yo no estoy en ningún programa por nadie. Estoy en donde estoy, por mí. Nada más. Sol sabe jugar el juego y esto es un juego".