La primera gala de eliminación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina ya finalizó y el certamen ya tiene a un famoso fuera de competencia. El mismo es Mariano Dalla Libera, el ex futbolista de Platense, Racing Club y River Plate (entre otros) que no logró contentar al jurado con su pastel de papas ni con las croquetas que acompañaron al plato principal.

Tras su partida, el "Loco" se subió al taxi de Robertito Funes Ugarte (quien conduce Taxi-Chef en la medianoche de los domingos por Telefe, para llevar a su casa a cada eliminado de la competencia culinaria). Ya en camino a su barrio, Dalla Libera exhibió su malestar y no pudo ocultar su bronca por no poder avanzar a la siguiente instancia de MasterChef.

"La verdad que estoy mal, caliente. Estoy enojado. Hice las cosas bien y parece que hice las cosas mal. Yo no como verduras, muy poco. Como carne, pastas, pizzas. Si me das a elegir, prefiero comer otras cosas. Qué se yo. Hice un pastel de papas genial, con una capa de puré, exquisito. Y me dijo que le faltaba, le puse de todo. Es un clásico el pastel de papas, no hay misterio. Es lo mismo", comenzó diciendo Mariano Dalla Libera, visiblemente ofuscado por la decisión del jurado.

Sobre su plato, que lo condenó a la eliminación, el "Loco" no ahondó en autocríticas: "No fallé en nada, por ahí las croquetas estaban un poco raras porque lo hice con lo que me quedaba. Hubo compañeros que las entregaron vacías. Aparte, lo de la sal también es discutible. Yo le pongo mucha sal cuando cocino, mucha sal, mucha pimienta. Si ustedes muestran el tape, si yo pido el VAR, fijate las cosas que grita el balcón. 'No le pongas más sal', decían. Me había pasado de sal".

Dalla Libera se refirió a Germán Martitegui como "Sampaoli"

Ya en la vía pública y con el "Turco" García de invitado al programa, Dalla Libera le comentó a su amigo cuál fue el menú elegido y cómo lo llevó adelante: "Hice un pastel de cerdo, le metí todo. Aceituna, cebolla, ajíes, pimentón dulce. La papa, lo gratiné. Me dijo que era un ladrillo de papa. ¿Pero vos qué te creés?".

Al ser consultado por García sobre quién le expresó que su plato "era un ladrillo de papa", el ex jugador de Platense eligió mencionar a Germán Martitegui haciendo alusión al ex entrenador de la selección nacional de fútbol masculino: "Sampaoli".