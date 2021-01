Tras ser la primera campeona de MasterChef Celebrity en Argentina, Claudia Villafañe largó unas palabras sobre a quién le dedicaba el título. En un momento especial, la mamá de Dalma y Giannina se acordó de Diego Maradona.

En su dedicatoria, Claudia le mandó un mensaje a todos sus seres queridos y añadió: "Se lo dedicó a mi mamá que no está pasando un buen momento, a Roma -que el papá no quiere que salga en TV-, a mis nietos, al papá de mis hijas que ya no está".

A muchos le llamó la atención que al referirse a Diego Maradona, no lo hiciera por su nombre sino como “el papá de Dalma y Gianinna”. Nancy Pazos, en el ciclo Flor de equipo, no se quiso quedar con la duda: “Te voy a preguntar algo que no sé si me vas a responder”, dijo antes de seguir indagando y con humor la Tata le respondió: “No me la hagas entonces”.

“Nunca le dije Diego”, sorprendió Villafañe y explicó: “Siempre tuvo apodos, él a mi y yo a él”. Sobre qué sobrenombres tenían, prefirió no dar detalles: “Pasó y queda entre nosotros, nunca le dije Diego, ahora considero que siempre va a ser el papá de mis hijas. Para mí es él, y él va a ser siempre él, Diego o como quieras llamarlo, el papá de mis hijas va a ser siempre”.

Sobre la muerte del ídolo deportivo el pasado 25 de noviembre, dijo que prefería no hablar, ya que no le corresponde: “Acompaño a mis hijas porque están junto con sus hermanos en esta lucha y desde mi lugar trato de acompañarlas, tal vez no estando con ellas, pero cuidando a Roma o a Benjamín y con eso me siento feliz”.

Respecto a todo lo que pasó en sus 58 años donde vivió muchas cosas acompañando a quien seguramente fue el hombre más famoso del mundo, dijo: “Todo lo que hice en mi vida lo hice porque me salía, del día a día, desde que nací, que mi mamá dice que a los dos años me desvestía y colgaba mi ropita sola. Digo que hice lo normal que hubiera hecho cualquiera en mi lugar”.

Participar en Masterchef Celebrity le cambió la vida e hizo que mucha gente “pueda conocer a la verdadera Claudia”. “No necesitaba reconocimiento de la gente, pero sí que me conocieran, muchos me escribieron en Instagram y me dijeron que me pedían disculpas porque pensaban que era de otra forma. Ahora ir al super y que me digan ‘Tata una foto con mis hijos’, es impagable. La gente no cree que voy al super, cosas normales que hace cualquier ama de casa”.

Propuestas para estar en televisión no le habrán faltado nunca. ¿Por qué ahora aceptó? “La cámara me persigue desde los 15 y acá no fue mas que cocina, no se meten en nada si uno no abre la puerta”.

No solo la gente pudo conocerla, también sus compañeros, especialmente Analía Franchín, con quien tiene historia en común ya que la periodista fue durante muchos años pareja de Guillermo Coppola. Compartir cosas, las hizo quitarse los prejuicios: “Agradezco estar en el programa con ella para conocernos y saber quién era cada una”.

Sin dudas una de las claves para que la gente la adoptara como una de las participantes preferidas fue ser genuina: “Me mostré tal cual soy, si lloraba era porque tenía ganas de llorar, si me reía lo mismo”. Y sobre la final, agregó: “Éramos las dos ganadoras y el esfuerzo fue de las dos”.