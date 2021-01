Escándalo a pocos días de la final en MasterChef.

La actriz Sofía Pachano reveló detalles de su pelea con la influencer Belu Lucius en MasterChef Celebrity. "Nos dijimos dos boludeces", manifestó la hija de Aníbal, tras no encontrar el lomo que había realizado en la última gala y por el cual se montó un escenario de tensión e incertidumbre dentro del certamen culinario.

“Nos dijimos dos boludeces, no me pareció tan grave”, enfatizó Sofía Pachano, quien no acusó directamente a ninguno de sus compañeros aunque claramente se mostró a disgusto por haber perdido de vista el lomo que dejó preparado en una mesa junto a todos los demás. "Este no es mi lomo", aseguró la actriz, que se cruzó con Belu Lucius delante de cámara y la influencer acotó: “Me mira con esa cara, se toma todo muy a pecho".

“Preferí sellarlo como me dijo Donato y seguir adelante, no me voy a poner a discutir por el lomo. Nadie lo hizo de maldad, estoy enojada por no haberle puesto el nombre. Decir que no tengo humor es un montón. Soy cabrona, soy Pachano. Me crié con Aníbal, ¿qué quieren que haga?”, explicó Sofía Pachano, haciendo alusión a la fuerte personalidad que su padre demuestra en público y la cual, parece, también tiene puertas adentro.

“Estoy cruzada, me crucé. Me apachané. Mi sellado estaba perfecto, no es ese”, agregó Sofía Pachano, que finalmente terminó ganando las dos estrellas de la gala del jueves y por las cuales podrá enfrentarse a Claudia Villafañe este domingo. Ambas competirán por un lugar en la semana final del programa, mientras que la perdedora se tendrá que colocar el delantal negro para volver a cocinar y evitar ser la última eliminada antes de la fase definitoria.

La dura advertencia de Gianinna Maradona a Sofi Pachano por Claudia Villafañe

Sofía Pachano y Claudia Villafañe formaron una buena relación desde que comenzaron a frecuentarse en Masterchef Celebrity. Desde hace un tiempo, ambas juegan a llamarse "madre e hija" y ahora, se supo que tanto Dalma como Gianinna Maradona estaban algo celosas por esta situación. Pero esta vez hubo un mensaje de Gianinna en las redes que llamó la atención.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro le pidió a la hija de Aníbal Pachano y la ex mujer de Diego Maradona que se "separen" un poco dado que estaban "siempre juntitas". "Nos está pasando que con la Tata estamos yendo siempre juntas, pero esto es inconsciente. No es que como madre e hija… ¡Ah! ¡Un besito para Dalma”, lanzó Pachano entre risas.

Luego, Villafañe reconoció que las hijas de Maradona están un poco celosas de Pachano. "Yo llego y les digo ‘hablé hoy con Bichi’ o ‘soy la mamá Bichi’ y me dicen ‘ma, pará un poco’", confesó.