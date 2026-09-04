Mark Wahlberg, a los 55 años: la rutina con la que se mantiene en forma y cuida su salud.

A los 55 años, Mark Wahlberg continúa sorprendiendo por su estado físico y por la disciplina que sostiene desde hace años. El actor volvió a mostrar parte de sus hábitos cotidianos y dejó en claro que detrás de su apariencia hay una rutina marcada por el entrenamiento, la alimentación y el descanso.

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Una de las claves de su día comienza temprano. Wahlberg es conocido por formar parte del denominado “4 a.m. club”, ya que suele iniciar sus jornadas con actividad física desde las primeras horas de la mañana. Para el actor, el entrenamiento ya no está solamente vinculado con la estética: también busca conservar la fuerza, la movilidad y la energía a medida que pasan los años.

En una reciente publicación en redes sociales, el actor mostró qué come después de comenzar su jornada. Su desayuno habitual incluye huevos, pavo, salmón y arándanos, una combinación que, según contó, mantiene prácticamente sin modificaciones.

“Lo mismo de siempre, todos los días”, explicó Wahlberg al mostrar los alimentos. También aseguró que repetir esta comida forma parte de una rutina con la que siente que cada día se encuentra mejor.

El secreto detrás de su estado físico a los 55

Más allá de un desayuno puntual, Wahlberg sostiene desde hace años una rutina estricta de entrenamiento. Su objetivo actual, según explicó en distintas oportunidades, está relacionado con mantenerse fuerte y funcional durante más tiempo, además de conservar la movilidad y la flexibilidad.

Con el paso de los años, el actor también fue modificando su manera de entrenar. Si bien continúa realizando ejercicios de fuerza, puso mayor énfasis en la recuperación, la movilidad y el descanso. La idea es mantener un cuerpo activo sin descuidar el tiempo que necesita para recuperarse.

Mark Wahlberg continúa sorprendiendo por su estado físico y por la disciplina que sostiene desde hace años.

Su rutina también está acompañada por una alimentación planificada y horarios muy estructurados. El actor suele levantarse cuando todavía es de noche para poder entrenar antes de comenzar con sus compromisos laborales.

Una disciplina que mantiene con el paso del tiempo

La imagen de Wahlberg a los 55 años es, en buena medida, el resultado de hábitos que sostiene desde hace décadas. Entrenamiento regular, alimentación basada en productos ricos en proteínas y atención a la recuperación forman parte de una rutina que el actor convirtió en una constante.

Aunque sus hábitos responden a sus propias necesidades y no constituyen una recomendación médica general, su caso vuelve a poner en escena una cuestión vinculada al envejecimiento saludable, la importancia de mantenerse activo, cuidar la alimentación, preservar la masa muscular y darle lugar al descanso.