Marina Calabró contra Karina La Princesita: "Filtra la parte que le conviene"

En medio de los millonarios juicios que atraviesa la cantante, en LAM detallaron el contenido de los polémicos contratos y cargaron sin piedad contra La Princesita.

Marina Calabró no cree en la inocencia de Karina La Princesita

Marina Calabró no cree en la inocencia de Karina La Princesita

En Los ángeles de la mañana, el programa conducido por Ángel De Brito en El Trece, las panelistas expusieron detalles de los contratos que Karina La Princesita firmó con los famosos empresarios de la movida tropical, los hermanos Serantoni. Lejos de apoyar a su compañera de canal, las panelistas de LAM pusieron en duda la inocencia de la cantante.

La flamante panelista de LAM, Marina Calabró mostró el contrato que Karina firmó con Pablo y Adrián Serantoni, en el que cedía varias responsabilidades en la organización de sus shows.“Me acaba de llegar el nuevo contrato, el que está en esta causa. Porque Karina, y esto con todo el cariño, respeto y admiración, cuenta la parte de parte que le conviene de la historia y muestra la documentación que le conviene” apuntó Marina Calabró.

“Este es el contrato por el que se juzgan los hechos y por el que la justicia determina que es culpable, responsable o socia de los Serantoni. Se lo digo a Karina La Princesita que después filtra la parte que le conviene y la verdad es que no nos gusta que nos subestimen porque sabemos leer un contrato”, cerró la panelista.

La intérprete de "Con la misma moneda" viene perdiendo juicios millonarios en medio de una batalla legal con sus exmúsicos y en Los Ángeles de la mañana revelaron que el primer contrato entre Karina y los Serantoni fue en el 2004 en carácter de empleada, y tuvo una prórroga. El segundo es del 2011, cuando su carrera había despegado a nivel internacional y su rol ya era el de socia.

Respecto al primer contrato del 2004, Maite Peñoñoni detalló: "En el contrato se pide exclusividad con los Serantoni y tenía una vigencia de cinco años a partir de la fecha de suscripción... Es decir, terminaba el 5 de noviembre de 2009, con opción a favor del representante de prorrogarlo otros cinco años más debiendo comunicarlo 30 antes de su vencimiento".

“Ella se fue mucho tiempo al exterior, ella dice que no era tanto, pero la verdad es que en el mes y medio que tardaba en ir y volver, los músicos se sentían ‘abandonados’”, denunció Pía Shaw. “Karina tuvo que pagar cinco millones de pesos para romper la sociedad con los hermanos”, agregó Ángel de Brito.

A continuación, Shaw acotó: "Cuando ella empieza a crecer y quiere más plata ahí es cuando le dicen '¿querés más plata? Hagamos una sociedad' y cambia todo, en 2011".

Mientras leía la copia del último contrato de la cantante con los hermanos Serantoni, Calabró volvió a la carga: "Esto es una sociedad señores, le guste o no le guste a Karina. Acá no es una chiquita que cobra 100 mangos por show". “Si fuera como ella dice la Justicia no la hubiera condenado porque sería una empleada", concluyó.