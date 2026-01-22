El enojo de Marina Calabró con su producción: "¿Tampoco?"

Marina Calabró pasó un mal momento en pleno vivo.

La ausencia de Mariana Fabbiani en DDM (América TV) abrió una nueva etapa en el programa, con Marina Calabró al frente de la conducción durante el verano. Sin embargo, el debut de esta etapa no estuvo exento de tensión y un momento al aire se volvió viral por un cruce incómodo entre la conductora y su propia producción.

En medio del programa, Calabró intentó presentar distintos informes, pero ninguno estaba listo para salir al aire, lo que generó un intercambio que dejó expuesta la desorganización interna. El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales por el tono de fastidio que se percibió en vivo.

La periodista lanzó, sin filtros y frente a cámara, la frase completa que luego se viralizó: "Esto pasaba hace horas en MasterChef. Maxi López recoge el guante y contesta todo... ¿No? ¿Todavía no? Bueno, vamos con Ana Rosenfeld que estuvo en una entrevista con Majul... ¿Tampoco? Bueno...". Tras ese intercambio, el programa finalmente emitió el informe que correspondía, pero el clima ya había quedado marcado por el silencio incómodo y la sensación de desorden en la escaleta.

Por qué no está Mariana Fabbiani en su programa

Cabe recordar que Mariana Fabbiani se ausentó temporalmente de DDM para tomarse vacaciones y disfrutar de un descanso en familia. Ante su salida momentánea, América TV decidió convocar a Marina Calabró para ocupar su lugar y mantener la continuidad del ciclo durante el verano. Por ahora, no hay una fecha confirmada para el regreso de Fabbiani al programa.