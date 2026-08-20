¿El maquillaje puede tener gluten? Qué significa la nueva tendencia gluten-free

La búsqueda de productos con fórmulas cada vez más transparentes no se limita a la alimentación. En los últimos años, conceptos como clean beauty, cosmética vegana y productos libres de determinados ingredientes comenzaron a ganar espacio en las rutinas de belleza. Dentro de esta tendencia aparece el maquillaje gluten-free.

La propuesta apunta especialmente a las personas con celiaquía, que deben evitar la exposición al gluten en su alimentación, pero también forma parte de una búsqueda más amplia por conocer qué ingredientes contienen los productos que se utilizan todos los días.

Aunque el maquillaje se aplica sobre la piel, existen productos que pueden entrar en contacto con la boca o ser ingeridos de manera accidental. Es el caso, por ejemplo, de labiales, bálsamos y otros productos utilizados cerca de los labios, mientras que también puede ocurrir con cosméticos que se manipulan y luego llegan a la zona de la boca.

¿Por qué existe el maquillaje sin gluten?

La presencia de una etiqueta gluten-free en un cosmético puede tener especial importancia para quienes necesitan evitar el gluten de manera estricta. En estos casos, conocer la composición de los productos permite incorporar otra medida de cuidado a la rutina cotidiana. La nutricionista Cynthia Procupez (M.N. 2536), especialista en Nutrición Antiinflamatoria, Celiaquía y Salud Cutánea, explicó que este aspecto muchas veces queda fuera de las precauciones habituales de las personas celíacas: "Ese cuidado casi nunca se extiende al maquillaje, y ahí hay un punto ciego: productos que se usan cerca de la boca pueden contaminar sin que la persona lo note", señaló.

La línea de Palladio Beauty es gluten-free. Foto: Las Margaritas/ Palladio Beauty

Por eso, para este grupo, elegir cosméticos certificados como libres de gluten puede ser una forma de reducir el riesgo de exposición accidental, especialmente en aquellos productos que tienen contacto directo con los labios. Para el público general, en tanto, la tendencia se relaciona con la búsqueda de fórmulas más transparentes y con determinados ingredientes de origen botánico, como aloe vera, té verde y manzanilla, además de vitaminas utilizadas en productos destinados al cuidado de la piel.

En este contexto, algunas marcas comenzaron a incorporar líneas que combinan maquillaje con ingredientes asociados al cuidado de la piel. Entre ellas se encuentra Palladio Beauty, una firma estadounidense que comercializa en Argentina a través de Las Margaritas productos de maquillaje declarados libres de gluten, veganos, sin parabenos y cruelty-free. La propuesta incluye bases, labiales, máscaras y otros productos pensados para combinar el maquillaje tradicional con una formulación orientada al cuidado de la piel.