Maquillaje liviano para todos los días: cómo usar la base con crema hidratante

Conseguir una piel uniforme, luminosa y natural sin recurrir a capas pesadas de maquillaje es posible con un truco sencillo que consiste en mezclar la base con una pequeña cantidad de crema hidratante. La técnica permite aligerar la cobertura, lograr un efecto de segunda piel y adaptar el acabado a las necesidades de cada rostro. La maquilladora profesional María Soláns recomienda este método para quienes buscan un resultado más fresco y menos recargado.

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"Me gusta mezclar una pequeña cantidad de crema hidratante con la base de maquillaje para conseguir una cobertura más ligera, natural y jugosa", explica a CLARA. La técnica resulta especialmente útil en pieles secas, deshidratadas o maduras, ya que las bases demasiado densas pueden marcar las arrugas, las líneas de expresión y las zonas resecas. Al combinar ambos productos, se consigue una textura más liviana y confortable, sin perder por completo la cobertura.

Cómo maquillarse la piel de forma ligera y natural.

Cómo mezclar la base de maquillaje con crema hidratante

Para poner en práctica este truco, lo primero es elegir una base de maquillaje y una crema hidratante compatibles con las necesidades de la piel. La mezcla debe prepararse justo antes de aplicarla, preferentemente sobre el dorso de la mano limpia o en una paleta de maquillaje.

"Mezclo ambos productos en el dorso de la mano, utilizando poca cantidad de crema para no alterar demasiado la fórmula base", indica María Soláns. Una buena forma de empezar es utilizar una gota de base y una cantidad similar de crema hidratante. Si se agrega demasiado producto, la cobertura puede quedar excesivamente diluida.

Para conseguir un acabado todavía más luminoso, la maquilladora Analia Cermelo propone sumar iluminador a la preparación: "Voy a mezclar base, iluminador y crema. Voy a mezclar y esto lo voy a convertir en una BB cream luminosa."

Cómo aplicar la mezcla para conseguir un efecto natural

Una vez integrada la preparación, se puede distribuir sobre el rostro con los dedos, una brocha o una esponja ligeramente húmeda. "La aplico con una brocha o a mano, trabajando el producto suavemente sobre la piel", comparte Soláns.

La clave está en trabajar con capas finas y aplicar poca cantidad de producto, extendiéndolo desde el centro del rostro hacia afuera. Si se necesita mayor cobertura en determinadas zonas, es preferible recurrir a un corrector fluido en lugar de sumar más capas de base. También conviene evitar los polvos matificantes en todo el rostro; para conservar el efecto luminoso, se pueden aplicar únicamente en la zona T (frente, nariz y barbilla).

Cómo maquillarse la piel de forma ligera y natural.

Qué errores evitar al mezclar la base con hidratante

Un error frecuente es introducir la crema directamente en el envase de la base, ya que esto puede alterar su fórmula. Lo recomendable es preparar cada mezcla por separado y en el momento de utilizarla. Además, este truco no reemplaza la rutina de cuidado facial: hay que aplicar primero la crema hidratante habitual y dejar que se absorba. El protector solar también debe utilizarse como un paso independiente, antes del maquillaje, porque mezclarlo con la base puede comprometer su eficacia.